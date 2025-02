IEG: Nel 2027 il Palacongressi di Rimini ospiterà ISBS, l’International Society of Biomechanics in Sports

-Si arricchisce il calendario di eventi legati a sport e benessere

-Attesi oltre 400 esperti da tutto il mondo

Rimini, 21 febbraio 2025 – Nuovo evento internazionale per Italian Exhibition Group, che al Palacongressi di Rimini ospiterà dal 23 al 27 giugno 2027 la 45esima edizione dell’International Society of Biomechanics in Sports.

Nel successo della candidatura, avanzata da Unibo, fondamentale il ruolo dei docenti coinvolti, in questo caso la professoressa Laura Bragonzoni, docente Dipartimento di scienze per la qualità della vita al Campus di Rimini e recentemente premiata col Rimini Mundi 2024. In collaborazione con IEG ha tessuto le relazioni utili a valorizzare la proposta riminese.

Si accentua, con il nuovo congresso che arricchisce il calendario dei prossimi anni, la presenza di IEG negli appuntamenti connessi col mondo dello sport. Si ricordano infatti altri due già fissati col decisivo supporto di Unibo e dei docenti al Campus di Rimini: L’European College of Sport Science (luglio 2025) e l’European Sport Management Conference (settembre 2027). Sono stati fattori importanti nel successo della candidatura la presenza di una Wellness Valley, l’evento mondiale Rimini Wellness, le palestre a cielo aperto al Parco del Mare e nell’area Inside Out del Palacongressi.

“Ospitare un congresso internazionale sulla biomeccanica nello sport – spiega la professoressa Bragonzoni – rappresenta un’opportunità unica per promuovere la ricerca, l’innovazione e il progresso nel campo delle scienze motorie, dell’analisi del movimento e non solo. Il congresso riunisce oltre 400 fra esperti, ricercatori e professionisti provenienti da tutto il mondo, favorendo lo scambio di conoscenze multidisciplinare, tecniche e scoperte innovative, stimolando collaborazioni internazionali e nuove opportunità di ricerca. La biomeccanica applicata allo sport può migliorare le performance degli atleti, ridurre il rischio di infortuni e ottimizzare le metodologie di allenamento. L’analisi biomeccanica può essere applicata anche alla vita quotidiana e allo sport amatoriale, aiutando a prevenire infortuni, migliorare la postura e la forma fisica generale. Questo ha un impatto positivo sulla salute pubblica, contribuendo a stili di vita più sani per un numero maggiore di persone.

“Il congresso ISBS – aggiunge Fabio De Santis, direttore Event & Conference di IEG – rappresenta una vetrina per le nuove tecnologie, metodologie e approcci nella biomeccanica applicata allo sport. Strumenti avanzati di analisi del movimento, dispositivi wearable e software di simulazione sono alcuni degli sviluppi che vengono discussi, mettendo in evidenza come queste innovazioni possano trasformare l’allenamento, la riabilitazione e la performance. Fra l’altro, nello spazio espositivo limitrofo, attendiamo la presenza di aziende internazionali protagoniste del settore, con la loro proposta di tecnologie e i dispositivi più innovativi”.

L’appuntamento annuale di ISBS è itinerante in tutto il mondo. Nel 2024 si è svolto a Salisburgo, quest’anno sarà a Doha (Quatar) il prossimo anno a Loughborough (UK), prima di approdare nel 2027 a Rimini.

