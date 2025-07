IFAPA 2029: Il congresso internazionale sull’attività fisica adattata arriva a Rimini

Italian Exhibition Group (IEG) conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama degli eventi scientifici internazionali aggiudicandosi l’organizzazione del congresso biennale della International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) nel 2029. La candidatura di Rimini è stata ufficialmente annunciata durante l’edizione 2025 del congresso che si sta svolgendo a Tralee, in Irlanda. La prossima edizione si terrà invece ad Amman, in Giordania, nel 2027.

Il congresso IFAPA, che si terrà dal 25 al 29 giugno 2029 presso il Palacongressi di Rimini, rappresenta un importante appuntamento per il mondo delle scienze motorie adattate, con oltre 400 partecipanti previsti tra accademici, ricercatori e professionisti laureati in Scienze Motorie. L’evento si aggiunge al già ricco calendario di appuntamenti internazionali ospitati a Rimini, che nel 2025 ha accolto il prestigioso congresso dell’European College of Sport Science (ECSS) e che nel 2027 sarà sede di eventi come l’International Society of Biomechanics in Sports (ISBS) e l’European Association for Sport Management (EASM).

La candidatura è stata promossa dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita del Campus UNIBO di Rimini, grazie al lavoro del professor Pasqualino Maietta Latessa, affiancato dal professor Maurizio Bertollo dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e Presidente della European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), e dalla professoressa Aija Klavina, ex presidente di EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Activity) dell’Università di Riga. Il dossier presentato al comitato IFAPA ha convinto per la solidità della proposta.

Fondamentale anche il supporto organizzativo del Gruppo Symposia di Roma, Professional Congress Organizer (PCO) incaricato della gestione completa dell’evento riminese nel 2029.

L’Attività Fisica Adattata (AFA) si focalizza su programmi di movimento studiati per migliorare il benessere e supportare persone con difficoltà motorie o malattie croniche, attraverso percorsi non sanitari che prevedono attività di gruppo mirate a bisogni specifici.

Il successo di questa candidatura rafforza ulteriormente la posizione di Rimini come hub internazionale per le scienze motorie e sportive, confermato anche dal recente ranking ICCA che ha posizionato l’Italia al vertice in Europa e Rimini tra le prime 20 città italiane nella classifica mondiale delle destinazioni congressuali.

Il risultato è frutto di una sinergia virtuosa tra il Convention Bureau della Riviera di Rimini, istituzioni, studiosi e stakeholder locali, che sarà ufficialmente celebrata domenica 30 novembre 2025 con la cerimonia di consegna del Premio Rimini Mundi ai nuovi ambassador del territorio.