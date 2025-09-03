Igea Marina, dal 5 al 7 settembre la “New Direction Academy”: tre giorni di confronto per la visione dei Conservatori italiani ed europei

Sarà Casa Vacanze Stella, in via Alfredo Pinzon 310/b, ad accogliere dal 5 al 7 settembre uno dei più rilevanti appuntamenti politici della stagione: la “New Direction Academy – Identity, Community and Conservative European Vision”. Tre giorni di incontri, dibattiti e formazione nei quali esponenti di primo piano del panorama politico italiano ed europeo, giovani amministratori, intellettuali e dirigenti si confronteranno sulle priorità strategiche del conservatorismo in Europa.

Promossa da New Direction, il think tank dei conservatori e riformisti europei (ECR), l’iniziativa nasce con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la rete dei conservatori in Italia e dare un contributo alla costruzione di una nuova visione politica per l’Europa, basata su identità, comunità e tradizione.

Tra i maggiori protagonisti attesi, l’on. Nicola Procaccini, Presidente della Fondazione New Direction, l’on. Mario Mantovani, europarlamentare e Vicepresidente della Commissione Affari Giuridici del Parlamento europeo, il Ministro Tommaso Foti, il Ministro Daniela Santanchè, Arianna Meloni, Giovanni Donzelli, Carlo Fidanza e Antonella Sberna, insieme a numerosi parlamentari, sindaci, dirigenti locali e rappresentanti istituzionali.

“La New Direction Academy è un laboratorio di idee, formazione e azione politica. Un’occasione unica per confrontarsi e rafforzare la nostra strategia. Il pensiero conservatore non è un’idea statica, ma una visione dinamica capace di affrontare le sfide del futuro. L’obiettivo è costruire un’Europa unita nella diversità, che rispetti le identità, le tradizioni, le radici culturali e religiose dei popoli europei”, ha dichiarato Nicola Procaccini.

“Vogliamo plasmare un’Europa che superi l’omologazione burocratica, che valorizzi la storia dei popoli e che dia concretezza ai valori del conservatorismo. New Direction può e deve diventare il braccio culturale e politico del nostro impegno, sostenendo la leadership di Giorgia Meloni in Italia, in Europa e nel mondo”, ha aggiunto Mario Mantovani.

Il programma: dai giovani alla cultura, dall’identità al ruolo dell’Italia in UE

Venerdì 5 settembre

18:00 – Apertura lavori con interventi di Mario Mantovani, Carlo Fidanza, Giovanni Donzelli ed Elisabetta Gardini

Saluti istituzionali del Sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti e dell’assessore Nicola Missiani

Sessioni tematiche su: valore dell’impegno politico, passione e responsabilità, ruolo dei coordinatori regionali di FdI

Sabato 6 settembre

10:00 – 13:30 – Giovani in politica, passaggio dal locale alle istituzioni, con interventi di parlamentari e amministratori locali

Sessione centrale: “Identity, community and European vision”

Ospiti: Procaccini, Sberna, Giordano, Vondra

18:30 – 20:30 – “Governing with identity: culture, territory and communication” con Ministro Foti, Ministro Santanchè, Carlo Fidanza, Z?le, Zlotowski

Intervento su “La politica estera di Giorgia Meloni” con sen. Sandro Bondi

Domenica 7 settembre

10:00 – 12:30 – “From national vision to European vision”

Conclusione con Arianna Meloni e on. Galeazzo Bignami, capogruppo FDI alla Camera

Un think tank per il futuro politico dell’Europa

La mission di New Direction Academy è chiara: formare una nuova generazione di leader conservatori in grado di portare avanti una visione alternativa all’europeismo tecnocratico, valorizzando le culture nazionali e l’identità dei popoli.

“Siamo di fronte a una sfida generazionale“, si legge nella nota ufficiale, “per questo è fondamentale creare uno spazio di confronto in cui idee, valori e azioni concrete possano intrecciarsi con le necessità di oggi”.