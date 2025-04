IGEA Meeting 2024: I politici di domani a convegno a Bellaria Igea Marina

E’ in pieno svolgimento a Bellaria Igea Marina la manifestazione “Igea Meeting 2024”, convegno rivolto a giovani di area conservatrice e moderata, organizzato e voluto dall’On. Mario Mantovani: europarlamentare che ancora una volta dimostra il proprio legame con la nostra comunità, consegnandoci una vetrina politica prestigiosa, impreziosita dalla presenza e dagli interventi di figure istituzionali di prima importanza. Tra queste, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, ma anche tra gli altri il

Capo Delegazione al Gruppo ECR On. Carlo Fidanza e l’On. Stefano Cavedagna, Parlamentare Europeo e Componente Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori. Non ha voluto mancare il primo cittadino di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, che già ieri in apertura ha fatto gli onori di casa insieme al Capogruppo di FDI in Consiglio Comunale Stefano Campisi, dando il via a una tre giorni di formazione e di crescita che vede protagonisti un centinaio di ragazze e ragazzi, provenienti da tutta Italia e soprattutto dalla Lombardia, che si affacciano alla vita pubblica e all’attività politica. Una manifestazione che siamo onorati di poter ospitare e che, sul volgere della stagione estiva, consegna a Bellaria Igea Marina anche un apprezzabile indotto in termini turistici, di frequentazione e di conoscenza del territorio da parte di tanti giovani.