III Giornata di Preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. Sabato 18 novembre, Chiesa dei Santi Pietro, Marino e Leone a Murata (RSM)

Il 2023 vede il terzo anno di celebrazione, in tutte le Diocesi e le Parrocchie della penisola, della Giornata di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. L’iniziativa, istituita in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, coinvolge tutta la comunità cristiana nella preghiera, nella richiesta di perdono per i peccati commessi e nella sensibilizzazione riguardo a questa dolorosa realtà.

Sabato 18 novembre alle 17, presso la Chiesa dei Santi Pietro, Marino e Leone a Murata (via don Bosco, 12 – RSM), la Diocesi di San Marino-Montefeltro – insieme al suo Vescovo – si riunirà in preghiera per tornare ad accendere le luci su questo delicato tema. Il referente del Servizio Diocesano Tutela Minori dott. Piero Manocchio e il Vicario Generale don Mirco Cesarini guideranno la tavola rotonda che vuole fare il punto della situazione e rispondere ad ogni richiesta.

Alle 18 la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Andrea per le vittime e i sopravvissuti agli abusi.

“La Bellezza Ferita” «Curerò la tua ferita e ti guarirò dalla tue piaghe» è il titolo da cui partire nella riflessione di questa Giornata. Dinanzi all’orrore dell’abuso e del maltrattamento la meditazione parte dalle parole del profeta Geremia, che si fa messaggero di speranza e consolazione per il popolo afflitto.

La CEI, nella lettera con cui invita a sostenere l’iniziativa, sottolinea che «c’è una speranza che si affaccia concretamente all’orizzonte. È venuto il momento di ricucire lo strappo, di ritornare all’antica serenità, di riprendere il cammino che si era bruscamente interrotto. Il profeta Geremia si fa quindi promotore di uno straordinario quanto inatteso messaggio di speranza: il Signore è pronto a guarire ogni ferita, anche la più profonda. E a ridare bellezza e dignità alla vita».

Servizio Diocesano Tutela Minori