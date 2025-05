Il 10 febbraio al Teatro Comunale di Cervia sarà presentato in anteprima “Tutta una questione di testa”, il docufilm realizzato da Endu in collaborazione con IRONMAN.

Il documentario racconta la straordinaria storia di resilienza di Simone Fabbri, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di MTB Downhill, che ha affrontato la sfida di IRONMAN Italy Emilia-Romagna dopo aver superato una grave malattia. L’anteprima si terrà presso il Teatro Comunale di Cervia.

Lunedì 10 febbraio alle 20:30 il Teatro Comunale di Cervia (Via XX Settembre 125) ospiterà la prima proiezione di “Tutta una questione di testa” un film documentario prodotto da ENDU e realizzato in sinergia con IRONMAN, girato prima, durante e dopo l’edizione 2024 di IRONMAN Italy Emilia-Romagna, il più grande evento IRONMAN® al mondo.

Una speciale serata dedicata a Simone – presentata e coordinata dalla giornalista Tv e Oasport.it Sabrina Sgalaberna con Max Rovatti Country Manager Ironman Italy – alla presenza di autorità istituzionali e sportive .

Tra i numerosi partecipanti dell’edizione 2024, il 21 settembre sulla spiaggia di Cervia c’era anche Simone “Tartana” Fabbri. Nato a Forlimpopoli, Fabbri è non solo un punto di riferimento del mondo MTB come CT della Nazionale di Downhill, ma anche un volto noto del canale YouTube ENDU Channel. Dopo due interventi per la rimozione parziale di un tumore al cervello, ha deciso di mettersi alla prova affrontando l’IRONMAN.

“Tutta una questione di testa” ripercorre la sua avventura: dalla scelta di accettare la sfida alla preparazione fisica e mentale, fino al grande giorno della competizione. È una storia di coraggio, rinascita e determinazione, raccontata con autenticità e un pizzico di ironia.

Cervia, 4 febbraio 2025