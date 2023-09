Il 19 Settembre 1957 iniziano i “Fatti di Roverteta”. Il ricordo di Paolo Forcellini

Intanto la Reggenza annullava la seduta, facendo slittare la votazione per l’elezione dei Capi di Stato, contravvenendo a quanto previsto dagli Statuti della Repubblica, con data da destinarsi.

Così la nuova maggioranza formata dai consiglieri del Partito Democratico Cristiano e del neonato Partito Socialdemocratico riparò nell’abitazione dell’avv. Giuseppe Forcellini, per poi recarsi sul sagrato della Pieve dove gli esponenti dei due partiti Federico Bigi ed Alvaro Casali, annunciarono ai sammarinesi la nascita di una nuova maggioranza con la quale sarebbe stata “mantenuta la democrazia alla Repubblica” .

Pochi giorni dopo, i consiglieri, seguiti da numerosi simpatizzanti si sono recati ai confini della Repubblica, subito fuori Dogana in località Rovereta, ospitati in una villetta, in adiacenza ad un capannone industriale, dove fu nominato il Comitato Esecutivo formata da un quadrunvirato (Bigi-Giancecchi-Casali-Savoretti). Nei giorni successivi a Rovereta si recarono tanti sammarinesi sostenitori del nuovo governo.

Molte le armi fatte arrivare ai così detti roveretiani”, armi che però fortunatamente non furono mai usate, fatto che il giornalista del Resto del Carlino così commentò: “In cento braccia inesperte è stata cucita una fascia. Cento dita potevano premere il grilletto. I primi fucili rudimentali sono stati sostituiti talvolta da armi moderne e automatiche, spuntate come funghi sotto la pioggia e non tutti i funghi erano nostrani. Nonostante ciò la situazione non degenerò nell’ irreparabile”. La situazione di stallo si protrasse per diverso tempo tanto che sembrava non esserci una soluzione immediata alla crisi. Ma poi i numerosi riconoscimenti del Governo Provvisorio da parte di molte Nazioni, in primis

dall’Italia e all’America ed infine della stessa Russia, convinsero il Governo Socialcomunista in carica, senza più una maggioranza per governare, a ritirarsi e lasciare via libera al nuovo Governo Democratico.

Paolo Forcellini