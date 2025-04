Il 2 gennaio i funerali dei due alpinisti di Santarcangelo: cerimonie e commemorazione collettiva

I funerali di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti tragicamente trovati senza vita sul Gran Sasso, si svolgeranno il 2 gennaio a Santarcangelo di Romagna, la loro città natale. Le cerimonie commemorative avranno luogo in due chiese diverse: la Collegiata della città e la parrocchia di San Vito.

In onore dei due alpinisti, il Comune, insieme a commercianti e associazioni locali, ha organizzato un momento di raccoglimento per questa sera. Dalle 18, la centrale via Saffi è illuminata da due file di candele, mentre i negozi del centro partecipano accendendo luci nelle loro vetrine. I cittadini sono stati invitati a unirsi a questa iniziativa accendendo una luce anche sui davanzali delle proprie finestre.