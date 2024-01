Il 2023 della Biblioteca Don Milani di Verucchio: tutti i numeri e i premi ai lettori più assidui

Nel 2023 la Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio fa segnare numeri in grande crescita: ben 13.457 gli utenti fisici (1569 in più del 2022), con una media di 59 al giorno. Ecco le classifiche dei lettori più assidui divisi in categorie adulti e ragazzi premiati lunedì pomeriggio con libri e dvd selezionati dalla responsabile Lisetta Bernardi e consegnati dalla Befana alla presenza della sindaca Stefania Sabba. Fra i ragazzi torna a primeggiare Kevin Del Vecchio, fra gli adulti dopo le prime due affermazioni maschili podio di nuovo al femminile con le new entry Graziella Pulido e Carlina Giovanetti davanti al vincitore 2022 Mario Sapori:

Per il 13esimo anno consecutivo, alla Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio l’Epifania diventa l’occasione per tirare le somme sull’anno appena concluso e insignire i lettori più voraci e fedeli. Un momento di festa alla presenza della sindaca Stefania Sabba quest’anno svoltosi lunedì 8 gennaio alle 17.

IL 2023 IN NUMERI

La ‘Don Milani’ nel 2023 ha aperto le sue porte un po’ meno del 2022, per soli 230 giorni, ma con una media di 59 persone al giorno superiore di 14 unità alle 45 dell’anno precedente: questo ha portato un netto incremento degli utenti fisici, che sono stati 13.475 contro gli 11.886 dei dodici mesi precedenti. Ai 4482 iscritti e abilitati al 31 dicembre 2022, si sono aggiunti 394 nuovi iscritti (265 adulti e 129 ragazzi, altro dato in netta crescita rispetto ai 241 iscritti dell’anno precedente), mentre gli utenti attivi sono saliti da 926 a 1036 (497 della categoria ragazzi).

I PODI ADULTI E RAGAZZI

I vincitori delle classifiche “fedeltà” si sono aggiudicati premi in libri e dvd omaggio, preparati dal personale della Biblioteca e consegnati dalla responsabile Lisetta Bernardi e dalla sindaca Sabba insieme a una speciale Befana. Nelle graduatorie non vengono conteggiati né i DVD né gli ebook scaricati dal catalogo on-line della biblioteca.

Si precisa che il programma gestionale elabora i dati delle statistiche automaticamente; in queste operazioni non vengono conteggiati per la classifica finale i DVD, né i libri presi in prestito dagli utenti in altre biblioteche oppure gli ebook scaricati dal catalogo on-line Scoprirete, perché sono dati non disponibili agli operatori.

Nella sezione ragazzi riconquista il primo gradino del podio il super dodicenne Kevin Del Vecchio, 121 prestiti (49 libri e 72 fumetti), seguito dalla coetanea habitué Sofia Angelini con 68 letture (60 libri e 8 fumetti) e a chiudere la terna è la piccola ma promettente Agnese Masini (6 anni), con 64 libri presi in prestito.

Per la categoria adulti, dopo la doppia affermazione maschile nel 2021 e 2022 rientrano di prepotenza due donne ai primi posti, ed entrambe new entry. A primeggiare è stata infatti Graziella Pulido (78 libri), tallonata da Carlina Giovanetti (71 libri), mentre si riconferma campione di lettura Mario Sapori: l’ex responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune ha al suo attivo 66 libri letti.

Ecco invece la classifica dei libri cartacei più prestati dalla biblioteca nel 2023:

1° posto: Il fabbricante di lacrime di Erin Doom (16 prestiti);

2° posto per il libro Parlami, di Francesco Zani (15 prestiti)

3° posto: La casa di marzapane, di Jennifer Egan (14 prestiti)

Per la sezione ragazzi si registra invece per la prima volta dopo 13 anni l’uscita di Harry Potter dalla terna vincente, dove si classificano tutti libri per bambini piccoli:

1° posto a due libri ex-aequo: Pjmasks: Il mini Ninja piccino piccino e La scatola, di Isabella Paglia, (con 11 prestiti),

2° – L’armadio dei giocattoli di Peppa Pig, di Silvia D’Achille (10 uscite)

3° – Al terzo posto troviamo una lunga serie di libri per bambini, citiamo solo il primo in ordine alfabetico, Il ciuccio di Nina, di Christine Naumann-Villemin (9 prestiti)

TUTTI I NUMERI DELLA ‘DON MILANI’

I prestiti esterni sono stati 7759 (+169), così suddivisi: 7607 di libri e 152 fumetti. A questi si aggiungono 119 prestiti di dvd, 70 per ragazzi e 332 interprestiti (121 le richieste ricevute e 211 inviate). Durante l’anno sono stati acquisiti 770 nuovi libri (599 donati) e 75 dvd. Questo ha portato il patrimonio complessivo a catalogo a 25.791 libri e 1966 dvd per un totale di 27.757 documenti, esclusi monografie superiori, fumetti, enciclopedie e dizionari. Gli accessi alle postazioni computer (non sono contati gli accessi individuali alla linea wi-fi free con dispositivi autonomi di proprietà degli utenti) sono stati infine 74.

Fra le cosiddette iniziative extra si contano infine 8 laboratori didattici gratuiti, 8 incontri con autore, 21 visite scolastiche, 2 convegni organizzati, 9 letture ad alta voce nell’ambito del progetto ‘Nati per leggere’, 6 feste per bambini (Befana, Carnevale, Halloween…) e 14 incontri dei Gruppi di lettura, con: 11 degli adulti e 3 dei ragazzi.