Il 21 settembre a Coriano arriva la 4° edizione della Wellness Valley Cammina

Coriano, 19 settembre 2023 – Una camminata alla scoperta delle valli e degli scorci panoramici con la “Wellness Valley Cammina”. Giovedì 21 settembretorna a Coriano l’evento dei gruppi di cammino romagnoli nell’ambito della“Wellness Week – La settimana del movimento e dei sani stili di vita” promossa, dal 16 al 24 settembre, in tutta la Romagna dalla Wellness Foundation e dalla Regione Emilia-Romagna con il patrocinio dell’Università di Bologna e dell’Ufficio Scolastico regionale. In particolare, l’associazione Benessere Shiatsu Le Saline di Corianoorganizza,con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e per il quarto anno consecutivo, una camminata di 5 chilometri in cui, muniti di giubbino catarinfrangente e pila, sarà possibile ammirare scorci panoramici sulla Riviera e Repubblica di San Marino passando da Coriano alla frazione di Passano fino ad un sentiero sterrato nella zona del Castello Malatestiano. La camminata si svolgerà lungo un percorso prevalentemente su strade asfaltate e a bassa percorrenza, e sarà preceduta da una seduta di yoga. Al rientro è previsto un ricco ristoro a buffet.

L’evento corianese fa parte della serie di camminate organizzate il 21 settembre in simultanea in varie parti del territorio dai Gruppi di Cammino nell’ambito del calendario di oltre 300 iniziative proposte da 80 stakeholder della Wellness Valley, per scoprire la Romagna come terra di eccellenze nel benessere e nella qualità di vita.

“A Coriano si svolgono da diversi anni molteplici iniziative legate alla natura, alle camminate a contatto con la natura grazie alla bellezza dei nostri paesaggi e delle nostre colline confinanti con diversi Comuni fino ad arrivare alla Repubblica di San Marino – dice l’assessore all’Ambiente e promozione del territorio, Anna Pazzaglia -. Invito tutti a partecipare a queste iniziative che fanno bene allo spirito oltre che al fisico. La fine dell’estate ci regala altri momenti di svago prima di arrivare ai grandi appuntamenti autunnali e della tradizione come la Fiera dell’Oliva in programma le ultime due domeniche di novembre”.

Luogo di ritrovo per partecipare alla Wellness Valley Cammina:Centro Giovani, via Piane 100 – Coriano alle ore 19.30 per la seduta di yoga (portare telo o tappetino).

Alle 20.30 partenza per la camminata di 5 km, dislivello 100 mt (portare giubbino catarinfrangente e luce (frontale, pila o cellulare).

Al rientro buffet (richiesto contributo di 5 euro)

Per info e prenotazione: 338 1596464

