Il 26 e 27 luglio le storie e i protagonisti più amati di Warner Bros sbarcano al porto di Rimini

Supereroi, cartoon leggendari e mondi magici: le storie e i protagonisti più amati di Warner Bros sbarcano al porto di Rimini. Sabato 26 e domenica 27 luglio Piazzale Boscovich si trasformerà in un mondo di fantasia grazie al Warner Bros. Discovery Celebration Tour 2025, un’iniziativa che dal 2023 celebra i 100 anni degli Studios portando in tour i personaggi più amati del colosso dell’intrattenimento.

Il Warner Bros. Discovery celebration tour Italia propone a bambini, adulti e famiglie tantissime attività divertenti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento.

Le attività sono accompagnate da allestimenti di aree a tema, con un palco centrale animato giorno e sera. I più piccoli potranno divertirsi nell’area sport dedicata ai Looney Tunes, dove avranno l’occasione di sperimentare un vero e proprio circuito di allenamenti a tema che replicheranno discipline invernali come Hockey, Curling, e Sci.

Sono presenti quiz a premi, prove di arrampicata e discese in corda doppia su una parete da arrampicata tematizzata, che permetteranno di vivere la sensazione di scalare i grattacieli di Gotham City e poi calarsi dall’alto per esplorare l’universo Batman.

A queste si aggiungono tante altre attività rivolte a adulti e bambini, come il dj set serale e la possibilità di immortalare il momento e portare a casa ricordi fotografici nelle photo opportunity con personaggi e ambientazioni iconiche, tra cui quelle dedicate al 85° anniversario di Tom & Jerry – con una grande torta di compleanno alta oltre 2m per scattare dei selfie memorabili – e momenti di intrattenimento pensati appositamente per i più piccoli.

Il tour comprende inoltre un’area dedicata alla promozione di Harry Potter: The Exhibition – la più completa mostra itinerante mai presentata, dedicata al dietro le quinte dell’universo esteso di Harry Potter. La mostra arriverà a Milano dal 19 settembre e il Warner Bros. Discovery Celebration Tour permetterà ai fan di avere un’anteprima di quello che li aspetta alla mostra, attraverso magiche photo opportunity.

Il Tour è anche un’importante occasione per accrescere l’attesa dei fan per alcuni dei prossimi film in uscita quest’estate nelle sale cinematografiche. Il primo è F1® Il Film –uscito il 25 giugno, con Brad Pitt nel ruolo di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1 degli anni ’90 pronto a tornare in pista dopo un grave incidente. I partecipanti al WARNER BROS. DISCOVERY CELEBRATION TOUR ITALIA avranno la possibilità di visitare uno stand con un simulatore progettato per replicare la sensazione e l’emozione di guidare una vettura di FORMULA 1.

In occasione del nuovo e tanto atteso film dei DC Studios, Superman, i fan avranno l’opportunità di immaginare come ci si possa sentire a essere l’Uomo d’Acciaio mentre vola nel cielo, grazie ad una zip-line dedicata a Superman – ideata per offrire ai fan la sensazione del volo.

Per gli amanti del gioco e delle sfide adrenaliniche il NOVE, canale televisivo di punta del gruppo, la sera offrirà sul palco del tour una delle grandi novità della stagione: il nuovo game show “THE CAGE – PRENDI E SCAPPA” – prodotto da Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment). Ispirandosi alle “challenges” del programma televisivo, il pubblico in piazza verrà coinvolto in divertenti giochi a premi.

Oltre a questo, non mancheranno le attività sul palco, con musica dal vivo, animazione e tanto divertimento, insieme a momenti speciali dedicati alla celebrazione di alcuni dei più iconici film Warner Bros.

L’evento si svolgerà secondo i seguenti orari di apertura al pubblico:

Sabato 19 luglio: 10.00 – 13.00 poi 16.00 – 19.00 e 21.00 – 23.30

Domenica 20 luglio: 10.00 – 13.00 poi 16.00 – 20.00

Comune di Rimini