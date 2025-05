Il 4 novembre la seconda edizione di Montebello Vini Maturi

Per la seconda edizione di MONTEBELLO VINI MATURI, lunedì 4 novembre per le vie e i crocicchi del borgo 14 Cantine, 4 cuochi in altrettanti bracieri e produttori di formaggio, salumi e frutti di stagione. Alle 10.30 alza il sipario un momento di condivisione e confronto con esperti e produttori seguito da una degustazione di vini prodotti prima del 2018, Dalle 12 ecco la “Passeggiata gastronomica” fra piatti fumanti e specialità che si protrarrà fino all’imbrunire

Natura, paesaggio, salumi, formaggi, vini, prodotti tipici, pane, condivisione, amicizia, appagamento dei sensi, spensieratezza

Dopo il successo dell’edizione d’esordio nell’autunno 2023, è scattato il conto alla rovescia per “Montebello Vini Maturi 2024”, evento nato da un’idea di Fausto Fratti e della sua Scorticata Eventi e organizzato insieme alla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che si terrà il 4 novembre in uno di quei giorni “nascosti”, un lunedì lontano dalla routine del fine settimana.

Si varca un portone e si spalanca un mondo: un piccolo borgo, minuscolo, autentico, identitario, ben conservato, con un castello intriso di storia e mistero, un paesaggio sull’infinito che cambia di consistenze, luci e colori seguendo i ritmi della natura si anima diu produttori di vino, salumi, formaggi, artigiani dei sapori e dei saperi, un pubblico in sintonia, affinità, quasi in corrispondenza di amorosi sensi.

Una giornata di scambio e condivisione, con una degustazione di “frutti di stagione” e vini “maturi”, prodotti prima del 2018 e conservati in cantina.

Apre il sipario un momento di confronto e approfondimento in calendario dalle 10.30 alle 12.30: “Parliamo di vini maturi”, uno scambio di esperienze con i produttori ospiti, fra cui Stefano Bariani (Fondo San Giuseppe), Adriano Galli (Valturio) e i produttori della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.

A seguire, una degustazione di vini maturi su prenotazione o per un massimo di 30-35 persone (333-6695218).

Dalle ore 12 via alla “passeggiata enogastronomia” nel “quadrilatero dei fuochi”: quattro cuochi ai vari angoli del borgo cucineranno alla brace carne, pesce e piatti di stagione. Lungo le vie ecco poi i banchi di degustazione vini, di prodotti dei boschi del territorio (funghi, tartufi, castagne…) e dei produttori di salumi, formaggi, pane e biscotteria. I partecipanti potranno servirsi liberamente dai cuochi al lavoro e dai produttori, scegliere quali piatti degustare a prezzi popolari in tavolate disseminate nei vari crocicchi.

Modalità di partecipazione: all’ingresso, al momento della registrazione, sarà consegnato un calice con tasca (al prezzo di 10 euro) che darà diritto a bere a piacimento scegliendo fra le proposte della cantine partecipanti.

LE CANTINE

Cantina Ca’ Perdicchi, Cantina Fiammetta, Cantina Franco Galli, Cantina Pastocchi,, Fattoria Poggio San Martino,, Cantina I Muretti, Cantina Ottaviani, Cantina Podere Dell’Angelo. Cantina Podere Vecciano,, Tenuta Santini,, Cantina Valturio, Cantina Fondo San Giuseppe, Cantina Terre di San Rocco, Tenuta Saiano

I RISTORANTI

Trattoria Camurani – Remo Camurani Ravioli di zucca con porcini, Tagliatella al tartufo bianco

Da Stringa – Massimiliano Stringati Baccalà in umido, baccalà alla brace

Ecopesce – Roberto Casali Crostacei alla griglia

La Rocca – Michele Andruccioli Carni del territorio alla brace

PRODUTTORI E SPECIALITÀ

Azienda Agricola I Fondi Salumi, Il Satiro Formaggio di capra, Pasta Madre Pane & panettone, Ca?è Vecchi Piada & fave dei morti, Alfredo Galeazzi Caldarroste di Mondaino, Sant’Agata Feltria Tartufi Funghi & Tartufo