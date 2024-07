Il calciatore bellariese Zaccagni annuncia la nascita della seconda figlia: “Benvenuta Dea”

“Siete la mia forza, la mia luce! Vi amo. Complimenti Mammina, benvenuta Dea”. Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, nato a Bellaria Igea Marina, annuncia sui social la nascita della sua seconda figlia. L’attaccante biancoceleste, protagonista azzurro di un gran gol al 98esimo durante gli Europei di calcio contro la Croazia che ha permesso all’Italia di accedere agli ottavi come seconda squadra, posta su Instagram una foto che lo ritrae in ospedale insieme alla mamma della bimba Chiara Nasti e alla piccola appena nata. Oltre 50mila i like al post in appena un’ora dalla pubblicazione, e i commenti di congratulazioni dei fan.

AdnKronos