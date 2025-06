Il calciomercato della Serie A entra nel vivo con il primo grande colpo firmato Napoli: Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro.

Il fuoriclasse belga arriva a parametro zero dal Manchester City e firma un contratto annuale con opzione, portando con sé classe, esperienza e una leadership internazionale che alza notevolmente il tasso tecnico della squadra di De Laurentiis. Insieme a lui arriva anche Luca Marianucci, difensore classe 2004 proveniente dall’Empoli, per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Ma il mercato partenopeo non si ferma qui: occhi puntati su Jhon Durán, attaccante colombiano dell’Aston Villa, su Lookman dell’Atalanta per cui sono stati messi sul piatto quasi 50 milioni, e su Federico Gatti della Juventus, che ancora non ha rinnovato.

Inoltre, si intensificano i contatti per Lewis Ferguson del Bologna, nell’ottica di formare una mediana scozzese accanto a Gilmour e McTominay. Intanto proprio la Juventus osserva da vicino la situazione Osimhen: l’attaccante nigeriano, reduce da una stagione al Galatasaray ma ancora di proprietà del Napoli, resta un obiettivo suggestivo anche per il Milan, che però non ha ancora affondato il colpo. La Juventus studia anche alternative a centrocampo, mentre il Milan valuta nuovi innesti in attacco e tiene alta l’attenzione sui rinnovi di Maignan e Leão. L’Inter, dal canto suo, spinge per riportare in Italia Rasmus Højlund: la formula proposta è un prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. Marotta lavora sotto traccia anche sul rafforzamento dell’Inter U23, che debutterà ufficialmente in Serie C per la stagione 2025/26, segnando un passo importante nello sviluppo dei giovani nerazzurri. La Fiorentina è vicinissima all’ingaggio di Edin Dzeko, che ha accettato un contratto biennale da 2 milioni annui: il bosniaco andrà a rinforzare l’attacco della Viola in attesa di eventuali cessioni, tra cui quella di Nico Gonzalez sempre seguito in Premier. Torino, Lazio e PSV Eindhoven si contendono invece l’esterno Tijjani Noslin del Verona: i granata sembrano in vantaggio con un’offerta da 10 milioni più bonus, mentre la Lazio potrebbe cedere Noslin e Tchaouna al club olandese per un’operazione combinata da 25 milioni. Il mercato si muove con decisione, ma anche con razionalità: le società italiane puntano su profili giovani e su colpi di grande esperienza a parametro zero. Una strategia mista che unisce ambizione e sostenibilità, in linea con le esigenze economiche del calcio post-pandemia. Il Napoli si conferma il club più attivo, ma anche Inter, Juve, Milan e Fiorentina stanno costruendo con lucidità. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere i primi blocchi di trattative prima dei ritiri estivi.