Il carburante pulito fa la differenza: la scelta di Full Service

Chi si ferma da Full Service, spesso guarda il prezzo. Ed è giusto così.

Ma c’è un dettaglio che in pochi notano subito, e che invece fa una differenza reale ogni giorno: la qualità del carburante che arriva nel serbatoio.

Nei due impianti di Fiorentino e Domagnano, gestiti da Fabio e Tania, non si lavora solo per offrire un buon prezzo. Si lavora anche per offrire un carburante più pulito, più sicuro, più affidabile.

Per questo, da tempo hanno scelto di filtrare il carburante prima che arrivi alla pompa.

Cos’è la filtrazione del carburante, e perché conta davvero

Ogni litro di carburante, anche il migliore, può contenere impurità.

Residui, particelle, umidità: tutto quello che può finire nel serbatoio e, col tempo, creare problemi a iniettori, filtri e motori.

Filtrare il carburante significa proteggere l’auto prima ancora di metterla in moto.

Significa fare rifornimento sapendo che quello che stai mettendo dentro è pulito, controllato, curato.

Tecnologia e controlli: non solo filtrazione

Ma filtrare non basta.

Per garantire un carburante davvero pulito, Full Service utilizza anche una tecnologia avanzata chiamata fuel polishing.

Si tratta di un sistema che permette di rimuovere in modo continuo acqua, sedimenti e contaminanti presenti nel carburante, mantenendolo stabile e in condizioni ottimali anche nel tempo.

Non è solo una pulizia, è un vero e proprio trattamento di qualità.

In più, vengono effettuati test regolari per monitorare la qualità del prodotto e le condizioni dei serbatoi.

Grazie a strumenti professionali e certificati, come quelli sviluppati da Fuelstat (https://www.fuelstat.com/), ogni lotto di carburante viene controllato per assicurare performance e sicurezza.

Per chi si rifornisce, tutto questo è invisibile.

Ma fa la differenza, ogni giorno.

Una scelta che si sente, anche se non si vede

Tutte le tipologie di carburanti presentano imperfezioni qualitative, come residui di lavorazione, impurità in sospensione o, ancora più pericolose, condensa e acqua.

Grazie alle strumentazioni di cui Full Service dispone, queste criticità vengono bloccate prima che raggiungano i serbatoi delle auto.

I sistemi di filtrazione presenti negli impianti permettono rifornimenti sicuri, elevano la qualità del prodotto e migliorano il funzionamento del mezzo.

I clienti apprezzano questi accorgimenti, percepiscono la professionalità e ripongono sempre maggiore fiducia nel lavoro svolto.

Qualità superiore e miglior prezzo: due elementi che si incontrano solo da Full Service SpA, a Fiorentino e Fiorina.