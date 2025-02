“Il Carrello della Salute- Impariamo a fare la spesa insieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare”, mercoledì 13 novembre evento ad ingresso libero a Coriano

Coriano, 11 novembre 2024 – Mercoledì 13 novembre nella sala della biblioteca comunale si terrà l’evento gratuito “Il Carrello della salute. Impariamo a fare la spesa insieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare”.

Insieme alla dietista e agli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, dalle 18.00 alle 20.00, sono previsti momenti esperienziali ed educativi per apprendere suggerimenti pratici da utilizzare in cucina per sane abitudini alimentari e per la promozione di sani stili di vita.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle persone con pre-diabete, diabete e sindrome metabolica. Dopo l’incontro dedicato alla attività fisica e ai suoi benefici svoltosi la scorsa settimana, questo rivolto all’alimentazione è il secondo dei tre appuntamenti dedicati alla salute in programma a Coriano, in via Martin Luther King,13, organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Ambito territoriale di Rimini e patrocinato dal Comune di Coriano.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è consigliata l’iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it oppure telefonando al numero 334 3429196.

Comune di Coriano