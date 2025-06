“Il Carrello della salute” lunedì 23 giugno a Bellaria

Sensibilizzare e aiutare i cittadini ad adottare stili di vita sani, che consentano di migliorare la propria alimentazione per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. È l’obiettivo degli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

Lunedì 23 giugno, dalle ore 15 alle 17, è in programma a Bellaria, al Centro Sociale Alta Marea (via Carducci 30), l’evento “Il Carrello della salute”, un incontro per imparare a fare la spesa riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. A condurlo la dietista insieme agli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, che guideranno i partecipanti lungo la scoperta dei macronutrienti, delle etichette e la composizione di un piatto bilanciato, fornendo preziosi consigli per costruire in autonomia il proprio menu settimanale all’insegna di una corretta alimentazione.