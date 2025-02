“Il Carrello della salute” mercoledì 19 febbraio a Santarcangelo

Sensibilizzare e aiutare i cittadini ad adottare stili di vita sani, che consentano di migliorare la propria alimentazione per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione.

È l’obiettivo degli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

Mercoledì 19 febbraio, dalle ore 15.30 alle 17.30, è in programma a Santarcangelo, alla Sala Riunioni dell’Ospedale Franchini (via Pedrignone 3), l’evento “Il Carrello della salute”, un incontro per imparare a fare la spesa riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. A condurlo la dietista insieme agli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, che daranno consigli per costruire in autonomia il proprio menu settimanale all’insegna di una corretta alimentazione.

Evento gratuito: indirizzo mail e telefono per iscrizioni e informazioni

L’evento è rivolto in particolare alle persone con patologie croniche.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Per informazioni ed eventuali adesioni si può inviare una mail all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it (indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati), oppure telefonare al n. 334 3429196 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Ausl Romagna