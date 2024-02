Il caso del lampione scomparso in un paesino della Valmarecchia: il sindaco indaga e lo ritrova. Sotto accusa una coppia di coniugi

La breve vita di un moderno lampione pubblico, installato un anno e mezzo fa, è stata interrotta da un atto vandalico. Sconosciuti hanno smontato la luce a led, rendendo il lampione inutilizzabile, così come il lampione adiacente che non aveva più connessione. Questo incidente ha provocato la rabbia dei residenti di un piccolo comune della Valmarecchia, che hanno presentato diverse lamentele al sindaco riguardo al buio nelle strade e nelle case durante la notte.

Il sindaco ha intrapreso personalmente delle indagini, seguendo anche le voci del paese, e alla fine ha scoperto che la parte mancante del lampione, con la luce a led, si trovava nel garage di una coppia di residenti. I carabinieri hanno recuperato il pezzo, restituendolo al Comune. I coniugi, attualmente sotto indagine per ricettazione, hanno spiegato di aver trovato il lampione già smontato e di averlo conservato in garage, quindi sarebbe stato un grande equivoco attribuirgli il danneggiamento.

Nonostante ciò, circolano voci maligne nel paese che suggeriscono che la coppia poteva essere infastidita dalla luce emessa dal lampione, in quanto posizionato vicino alla loro casa. Tuttavia, queste insinuazioni non sono supportate da prove. Al momento, è stata aperta un’indagine per ricettazione presso la Procura di Rimini, ma la coppia spera che il sindaco non decida di sporgere querela e che la questione possa essere risolta in modo amichevole.