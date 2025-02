Il centro di Bellaria torna in festa: Sabato e domenica si celebra San Valentino

Dopo il positivo weekend scorso, che ha visto in tantissimi affollare le vie del centro per celebrare la Santa Patrona di Bellaria Igea Marina, la città si prepara a un nuovo fine settimana di festa: appuntamento sabato 15 e domenica 16 febbraio, quando viale Paolo Guidi e vie limitrofe torneranno a indossare i vestiti della festa, per celebrare San Valentino.

Come nei giorni scorsi, “nuovamente ricco il programma di eventi, anche in questo caso pensati per tutte le età. Non mancheranno produttori agricoli, artigiani, opere dell’ingegno, prodotti tipici regionali e tanto divertimento“, dichiara Alberto Tura, Amministratore Unico de l’Accento srl, società a cui è affidata da quest’anno l’organizzazione delle fiere cittadine. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 15 febbraio alle ore 10.00, con l’apertura delle aree fieristiche e degli stand; “tra le principali attrazioni, spicca il “Borgo Magico” a tema Harry Potter in Via Perugia, che dopo lo scorso weekend ritorna e sarà aperto sia sabato (14.00-19.00) che domenica (10.00-19.00), insieme all’Esposizione Mercato dei Ricordi.”

Una delle novità più romantiche di quest’anno sarà poi l’installazione di una scenografica cornice a forma di cuore, pensata per offrire a coppie, famiglie e amici l’opportunità di scattare fotografie insieme in un’ambientazione suggestiva e originale. La centrale piazza Don Minzoni ospiterà l’Osteria d’la Pulogna, punto di ristoro attivo dalle 12.00 alle 21.00 sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. Stessa location, sabato alle 17.00, per l’l’Ageless Music Party, evento musicale curato da Valentina Gori che vedrà protagonisti i dj Giorgio Paganini e Ramiro.

La domenica sarà impreziosita poi dal Mercatino dei Bambini organizzato dalla Pro Loco Bellaria Igea Marina, che prenderà il via alle ore 10.00 in piazza Don Minzoni. Sempre per i più piccoli sono pensate anche attività lungo viale Paolo Guidi di trucca bimbi, sculture di palloncini e laboratori a tema San Valentino, sottolineando il momento particolarmente suggestivo previsto in entrambe le giornate alle 17.30, quando andrà in scena lo ‘spettacolo delle ali luminose’.

“Dall’intrattenimento musicale all’enogastronomia, dalla cultura al divertimento per i bambini, con un’attenzione particolare verso i giovani: questi gli ingredienti che abbiamo messo insieme pensando al prossimo fine settimana“, le parole dell’Assessore alle Attività Economiche Milena Casali. “Con l’invito rivolto a tutti i nostri concittadini, a vivere nuovamente con senso di comunità questi giorni di festa, scegliendo Bellaria Igea Marina e premiando le attività ed il commercio locali, gratificando l’impegno dei tanti, a partire da coloro che operano nel mondo associativo, che si sono rimboccati le maniche per bissare il grande successo riscontrato dalla Fiera di Sant’Apollonia. Lo stesso invito“, conclude, “lo rivolgiamo agli amici delle località limitrofe, ricordando che sia sabato che domenica sarà possibile parcheggiare gratuitamente in tutte le aree di sosta comunali.”