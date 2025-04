Il Cimitero urbano di Cesena inserito tra i cimiteri monumentali dell’Emilia-Romagna

Assessore Camillo Acerbi: “Un riconoscimento che ne sottolinea il valore storico-monumentale e che ci consentirà di valorizzare le strutture di pregio”

Il cimitero urbano di Cesena è stato inserito dalla Regione Emilia-Romagna nell’elenco dei siti storici e monumentali presenti sul territorio. Realizzato su progetto di Barbieri (1809) nel luogo in cui sorgevano la chiesa e il monastero di Santa Croce, il cimitero urbano venne inaugurato il 1º maggio del 1813 da Giacomo Bertozzi, e quasi subito fu oggetto di numerosi ampliamenti (1819-1825 e 1929-1946). La struttura, in stile neoclassico, ospita le tombe di illustri cittadini cesenati, come Renato Serra, Maurizio Bufalini, i marchesi Ghini, i conti Chiaramonti. Nella cripta del cimitero inoltre è presente un ossario in ricordo delle vittime della seconda guerra mondiale. Sulla base del pregevole valore artistico e culturale, il cimitero cesenate è spesso oggetto di visite guidate e iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale d’intesa con privati, particolarmente apprezzate dai cittadini. Grazie all’iscrizione nel registro regionale, cui è associato un contributo di 4.400 euro, sarà ora possibile un ulteriore percorso di valorizzazione.

“È per noi motivo di orgoglio e soddisfazione – commenta l’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi – ricevere dalla Regione questo riconoscimento che sottolinea il valore storico-monumentale del nostro cimitero e che ci consente di farlo conoscere sempre meglio ai cesenati ma anche ai visitatori esterni. Il progetto presentato dal Comune è stato approvato insieme a quelli di altre ventidue strutture cimiteriali della Regione nell’ambito di un bando relativo la valorizzazione culturale dei cimiteri monumentali e storici. Il Cimitero urbano è principalmente un luogo di ricordo e di culto dei defunti, ma è anche un sito storico-culturale della memoria collettiva cittadina. A questo proposito – prosegue l’Assessore – il progetto candidato prevede la promozione culturale delle opere d’arte presenti all’interno della struttura e la proposta di visite guidate alle tombe monumentali attraverso un percorso alla scoperta di 25 cappelle gentilizie”.