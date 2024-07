Il Comites dà il benvenuto a S.E. Fabrizio Colaceci, nuovo Ambasciatore d’Italia a San Marino

Martedì scorso una delegazione del Comites San Marino rappresentata per l’occasione dal Presidente Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dai Consiglieri Valter Bartolini, Laura Corbelli, Stefano Gatta e Filippo Guidi ha incontrato presso la sede consolare S.E. Fabrizio Colaceci, nuovo Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di San Marino. Presenti all’incontro anche i Funzionari d’Ambasciata Oreste Rosati e Samuela Pandolfini.

“Si è trattato di un incontro molto cordiale”, commenta il Presidente Alessandro Amadei, “ed ai rappresentanti dell’Ambasciata vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la calorosa accoglienza ricevuta. Si apre una nuova fase dei rapporti bilaterali Italia – San Marino”, ha proseguito Amadei, “e siamo molto orgogliosi che l’Ambasciatore Colaceci potrà mettere a disposizione della comunità italiana la propria esperienza di diplomatico di lungo corso e la sua professionalità anche nell’ottica del rafforzamento dei legami con il Titano”.

Il curriculum dell’Ambasciatore Fabrizio Colaceci è invero di altissimo livello: nel 1990 è stato nominato Volontario nella carriera diplomatica e, dopo un primo incarico all’Ufficio Europa dell’allora Direzione generale Emigrazione e Affari sociali del Ministero degli Esteri, nel 1992 è stato assegnato al Consolato a Chambery, in Francia, dove ha prestato servizio dapprima come Reggente e poi come Console. Nel 1997 è stato poi incaricato delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio Commerciale all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv. Tra i vari prestigiosi incarichi ricoperti anche quelli di Console Generale a Caracas, di Consigliere alla Rappresentanza permanente al Consiglio Atlantico di Bruxelles, di Primo consigliere alla Rappresentanza permanente all’UE a Bruxelles e di Primo consigliere a Londra.

Durante il colloquio con la delegazione del Comites San Marino, sono stati approfonditi temi di interesse per la comunità italiana, tra cui la realtà del lavoro frontaliero nella Repubblica di San Marino, partendo dalle problematiche della doppia tassazione, le quali toccano da vicino alcune migliaia di pensionati ex frontalieri e le rispettive famiglie.

Da qui, l’intenzione dell’Ambasciatore Fabrizio Colaceci di promuovere forme di collaborazione e sinergie sui temi trattati lungo l’asse che collega San Marino ai territori limitrofi, continuando così quel costante dialogo proficuamente avviato in precedenza.

Comites San Marino