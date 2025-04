Il Comites San Marino piange la scomparsa di Michele Schiavone, Segretario Generale del CGIE 

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Schiavone, Segretario Generale del CGIE (Consiglio generale degli italiani all’estero), avvenuta lo scorso sabato dopo una lunga lotta contro una implacabile malattia”, dichiara il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei.

“Il carissimo amico Michele è stato un riferimento indiscusso per i cittadini italiani in Svizzera e per la Federazione del Partito Democratico in terra elvetica che è divenuta grazie a lui la più grande organizzazione di un partito italiano nel mondo”, prosegue Amadei.

Politico instancabile, Michele Schiavone nacque a Fasano (Brindisi) il 18 aprile del 1960, dove trascorse la sua giovinezza fino a 18 anni, quando si spostò in Svizzera, dove già lavoravano i suoi genitori. Egli dedicò la sua vita all’attività politica e sindacale, militando nel PCI, ricoprendo la carica di Presidente della federazione svizzera del Partito Democratico e presentandosi come candidato del Pd nella circoscrizione Europa alle ultime elezioni politiche.

All’impegno politico e sindacale ha affiancato quello pubblicistico sia in Italia che in Svizzera, dove ultimamente curò la redazione della rivista mensile Realtà Nuova, in qualità di direttore.

Il suo primo mandato nel CGIE, ovvero nell’organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi che interessano le comunità all’estero, risale al 2016, quando venne eletto per la prima volta per poi essere riconfermato nel 2023.

“Siamo profondamente riconoscenti nei confronti di Michele per il costante impegno a favore dei connazionali nel mondo e soprattutto a favore del Comites San Marino e degli italiani residenti sul Titano, a cui egli non ha fatto mai mancare il proprio sostegno. Ricordo con grande emozione la sua visita al Comites San Marino di qualche anno fa, quando anche in quell’occasione dimostrò la sua vicinanza ai problemi degli italiani all’estero e la sua capacità di ascolto delle loro esigenze, testimoniando il suo assiduo impegno per la giustizia e per il riscatto sociale. In questo tragico momento ci stringiamo alla famiglia in un caldo abbraccio”, conclude il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei.

Comites San Marino