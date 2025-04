Il Comune di Riccione ricorda Papa Francesco: bandiere a mezz’asta e questa sera un minuto di silenzio in apertura del Consiglio comunale

Il Comune di Riccione si unisce al cordoglio nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lunedì mattina. In segno di rispetto e partecipazione al lutto collettivo, questa sera, martedì 22 aprile, alle ore 20:00, il Consiglio comunale aprirà la seduta con un minuto di silenzio in memoria del Santo Padre.?

In conformità con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale fino a sabato 26 aprile, giorno dei funerali del Pontefice, le bandiere saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici del territorio comunale.?

Comune di Riccione