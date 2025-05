Il Consiglio d’Europa bacchetta l’Italia, “Forze dell’ordine e politici razzisti”. Mattarella “stupito”

La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecroi) del Consiglio d’Europa chiede in un rapporto all’Italia di creare un organismo per l’uguaglianza pienamente indipendente ed efficace e di rafforzare il percorso dell’Ufficio nazionale antidiscriminazione per renderlo un organismo ufficiale di coordinamento a pieno titolo. In particolare, “l’Italia dovrebbe adottare un Piano d’azione nazionale per combattere il razzismo, organizzare una campagna di sensibilizzazione per promuovere l’uguaglianza, la diversità e il dialogo interculturale e interreligioso e adottare ulteriori misure per combattere il discorso di odio razzista trasmesso dai personaggi pubblici”.

Consiglio d’Europa, troppe critiche ai giudici italiani sui migranti

Meloni chiede “rispetto, non ingiurie”

Mattarella “stupito” dalle critiche, ribadisce stima e vicinanza alle forze di Polizia

AGI