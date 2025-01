Il coraggio di chi resiste nel regime che uccide l’opposizione

Le immagini che Vladimir Putin e i suoi sodali del regime fondato sul vecchio Kgb non avrebbero mai voluto vedere hanno fatto il giro del mondo. A mezzogiorno, in tutte le principali città russe, composte file di elettori lunghe anche centinaia di metri si sono manifestate proprio come aveva chiesto Alexei Navalny prima di essere fatto fuori in un gulag siberiano un mese fa – per dimostrare fisicamente l’esistenza di un’opposizione, sia pure impedita nel suo diritto di esprimere un candidato di propria scelta. La scena si è ripetuta beffardamente più volte, sempre simile, perché la sterminata Russia si estende, da San Pietroburgo sul Baltico fino alla remota Kamchatka sull’oceano Pacifico, su ben dieci fusi orari.

Anche immagini che noi non avremmo mai voluto vedere si sono purtroppo fissate in video: sono quelle di cittadini arrestati vicino ai seggi con le modalità brutali tipiche di un regime sempre più intollerante, braccia dolorosamente torte all’indietro e faccia nella neve per il solo fatto di esser lì all’ora sbagliata. Queste scene ci ricordano che i regimi dittatoriali, comunque travestiti, hanno sempre paura di quel popolo che pretendono di guidare verso fulgidi destini: anche una sola voce coraggiosa spaventa gli usurpatori.