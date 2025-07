Il cordoglio della presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli per la scomparsa di Dante Maioli

“Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa di Dante Maioli – dichiara la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli – amministratore attento e competente, che ricordiamo in particolare per la sua esperienza in Provincia di Ravenna, dove ricoprì l’incarico di presidente nei primi anni novanta.

Se ne va un uomo delle istituzioni attento e appassionato, animato da un leale spirito di collaborazione ed una grande sensibilità, qualità che pose anche al servizio del volontariato durante i suoi vent’anni alla guida dell’associazione diabetici della provincia di Ravenna.