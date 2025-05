Il cuore della Repubblica batte sul nuovo Porto di Bellaria Igea Marina

Domenica 1 giugno, il porto canale di Bellaria Igea Marina sarà lo scenario di una grande serata di festa, per celebrare la Repubblica ed anche per inaugurare, in tale occasione, il nuovo tratto del porto canale cittadino.

Il Comune di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con Fondazione Verdeblu ed il contributo dell’Associazione InArte e del Circolo Nautico e Diportisti della città, propongono una coinvolgente serata di spettacoli, storia e rinascita. «Il 1 giugno la città vivrà un momento molto bello con la celebrazione della festa della nostra Repubblica, valorizzando non solo l’orgoglio nazionale ma anche quello locale, attraverso l’inaugurazione del nuovo molo, lato Igea Marina. Grandi momenti di spettacolo e sorprese, sono attesi per il pubblico dei concittadini, ospiti e turisti della nostra città» Così, il Sindaco Filippo Giorgetti.

Alle ore 21.30 il programma prevede l’apertura della serata con il Concerto dell’Associazione InArte, sulle note musicali dei giovani allievi della scuola di musica diretta da Ilaria Mazzotti. Lo sguardo sarà poi rivolto verso il mare, dal quale proverranno le imbarcazioni del Circolo Nautico e Diportisti di Bellaria Igea Marina con una suggestiva fiaccolata che illuminerà il mare, lungo un percorso verso il porto canale cittadino. Presso il Piazzale Capitaneria di Porto, si svolgerà infine la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo molo alla presenza delle Autorità Cittadine.

«Il ponte dell’1- 2 Giugno, quest’anno si presenta molto appetibile per le presenze turistiche.» Sostiene Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu «Pertanto organizzare un bel momento di spettacolo per i nostri ospiti presenti nel periodo della Festa della Repubblica, con un evento a tema, credo sia una bella proposta. Invito quindi tutti gli operatori turistici a promuovere questo appuntamento, per far conoscere la nostra città come meta turistica, grazie alle proposte che la contraddistinguono e la sua caratteristica bellezza.»

Comune di Bellaria Igea Marina