Il Digital Signage a San Marino con Gruppo C’è

I Supermercati del Gruppo C’è vantano da anni l’utilizzo dell’innovativa tecnologia del Digital Signage,

una forma di comunicazione su monitor, fondamentale per supportare ogni tipologia di attività.

Visualizzare contenuti digitali aiuta a comunicare in modo più efficace i valori e i punti di forza di qualsiasi

attività, rafforzando la riconoscibilità del brand e migliorando la fidelizzazione dei clienti.

All’interno dei negozi del Gruppo C’è è possibile trovare monitor installati in posizioni strategiche per

promuovere e incrementare la visibilità di diverse attività.

Semplice, diretta e d’impatto…

Per la tua pubblicità contattaci al numero 338 1354145!