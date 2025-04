Il Ferrari Challenge Europe in pista a Misano World Circuit

Oggi le prove libere, domani qualifiche e prime gare. Ingresso libero per il pubblico alla MWC Square con accesso alla tribuna B

Misano World Circuit, 11 aprile 2025 – Con la seconda prova del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe si apre la stagione delle quattro ruote a Misano World Circuit.

Il circuito “Marco Simoncelli” torna ad ospitare la serie a due anni di distanza. Il programma si apre oggi con le prove libere ed entrerà nel vivo domani con le qualifiche e le prime gare, tra cui la prova in serale del Trofeo Pirelli & Pirelli AM Race.

L’evento è aperto al pubblico e ad ingresso libero alla tribuna B.

LO SCENARIO. I protagonisti del campionato del Cavallino Rampante, giunto alla sua 33esima edizione, sono pronti a riaccendere le 296 Challenge alla ricerca di conferme o riscatti.

Trofeo Pirelli. Grande incertezza regna nella classe principale: A guidare la graduatoria generale è Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels), ma con sole due lunghezze di vantaggio su Grossmann, Ferati e un sorprendente Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), al debutto nella serie.

Nel Trofeo Pirelli Am, Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), grazie ad un secondo e a un primo posto oltre alle due pole position di classe, è riuscito a creare un piccolo solco sui principali inseguitori in un ampio parterre di contendenti a cui si aggiungono nell’appuntamento di Misano James Owen (Meridien Modena – Engstler), campione del Mondo alle Finali Mondiali 2024 nel Trofeo Pirelli Am e il giapponese Nobuhiro Imada (Formula Racing).

Coppa Shell. Dal Sol Levante giunge per fare il suo debutto stagionale nella serie continentale Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), campione della Coppa Shell Am Europe nel 2023, che nell’ultimo fine settimana ha ottenuto la vittoria in Gara 2 del Ferrari Challenge Japan a Suzuka.

La classifica vede al comando Fabrizio Fontana (Formula Racing) che, dopo aver dominato la stagione 2024 nella classe riservata alle 488 Challenge Evo, ha superato tutti nella prova di apertura al volante della 296 Challenge, non centrando il bis complice una penalizzazione subita in Gara 2. A poca distanza dal pilota italiano un altro debuttante di classe, Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) campione della Coppa Shell Am 2024 e Christian Kinch (Formula Racing).

Doppietta e leadership in Coppa Shell Am per “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich), che nella prova d’apertura ha ottenuto anche due pole position e il giro veloce.

PROGRAMMA. Programma intenso quello di domani, con le sessioni di qualifica per Gara 1 dalle 9.00 del mattino e quelle per Gara 2 dalle 14.00. Alle 17.30 prenderà il via la prima corsa di Coppa Shell Am, alle 18.45 quella di Coppa Shell mentre il Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am vedranno il semaforo verde alle ore 20.00 con le luci della sera. Domenica 13 aprile è tempo della seconda prova con partenza alle 10.30 per la Coppa Shell, alle 11.45 per Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 14.00 per Coppa Shell Am.

