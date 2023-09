Il fotovoltaico come investimento aziendale: lo smaltimento dei pannelli a fine ciclo non è un problema. A cura di Energreen, azienda specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici

(si, lo facciamo tutti i giorni, da 10 anni, parlando con oltre 3000 famiglie e installando più di 800 impianti).

In questa rubrica cercheremo di darvi tutte le informazioni riguardanti al fotovoltaico, rispondendo alle domande più frequenti che ci hanno fatto in tutti questi anni di esperienza nel settore.

In questa parte parleremo in particolare del fotovoltaico per le aziende e dell’impatto ambientale, con dovuto riguardo al problema dello smaltimento dei moduli fotovoltaici.

Il fotovoltaico aziendale

A San Marino è possibile avere il proprio impianto fotovoltaico a distanza: Energreen è specializzata nel trovare e sviluppare vere e proprie “centrali fotovoltaiche” dando la possibilità ad aziende e privati di avere il proprio generatore fotovoltaico localizzato in un sito diverso dalla propria struttura.

Per questo motivo si delinea una grandissima opportunità per tutti gli imprenditori su una duplice linea:

– Il tuo impianto fotovoltaico remoto non rappresenta un vincolo strutturale per il tuo capannone, negozio, bar, ristorante, ufficio, in quanto è gestito interamente da Energreen e l’energia prodotta rappresenta un notevole risparmio per il bilancio aziendale, con ottimi tempi di rientro dell’investimento

– Qualora tu sia un proprietario di un capannone provvisto di ampia copertura, puoi ospitare impianti di terze parti ricavandone una quota di affitto mediante “cessione di diritto di superficie”

Lo smaltimento dei pannelli

Una delle preoccupazioni più esorbitanti è sicuramente la paura di smaltire semplici lastre di vetro (silicio) con cornici in alluminio e qualche filo in rame.

Le sempre più innovative tecnologie utilizzate per la produzione di pannelli fotovoltaici e le attuali tecniche di smaltimento e riciclo, consentono di recuperare i principali metalli ed il vetro, rendendo di fatto i pannelli quasi interamente riciclabili.

Per questo motivo sono stati equiparati ad un qualsiasi elettrodomestico ed inseriti nella categoria RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Per lo smaltimento di pannelli fotovoltaici ci sono già consorzi delle case produttrici che si occupano del recupero del materiale, mentre il lavoro verrà svolto dai professionisti del settore come Energreen che provvederanno al ripristino totale della vostra copertura.

Un investimento per l’ambiente

Prendere in considerazione l’acquisto di un impianto fotovoltaico è diventato più semplice e anche più conveniente. In più, è una scelta ecologica che contribuisce a cambiare l’approccio (errato) con cui pensiamo all’energia elettrica come una fonte inesauribile e senza impatti ambientali.

Se non hai ancora un impianto fotovoltaico, consultaci gratuitamente e senza impegno, sul nostro sito

www.energreen.sm

troverai le testimonianze dei clienti che hanno scelto in questi anni l’energia di un impianto fotovoltaico.

Michele Zanotti.