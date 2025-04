Già questa notte le temperature scenderanno su valori localmente vicini allo zero, specialmente su Emilia e su Romagna occidentale, da non escludere deboli gelate nelle aree piu isolate. Ma il rischio più marcato sarà Martedì quando l’assenza di vento (presente in parte questa notte) favorirà una maggiore discesa con il rischio di valori fino a -2/-3 gradi in qualche area di campagna. Poi graduale rialzo termico.