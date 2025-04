Il Generale dei Carabinieri Enrico Scandone in visita al Comune di Riccione

Questa mattina il Generale Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri dell’Emilia Romagna, ha fatto una gradita visita alla sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e all’assessore alla Sicurezza, Oreste Capocasa. Ad accompagnare in Municipio il Generale erano presenti il Comandante provinciale, Colonnello Ruggero Rugge, il Comandante della Compagnia di Riccione, Capitano Valerio Monte, e il Luogotenente Claudio Cacace. Durante l’incontro, che si è svolto in un clima di piena collaborazione e cordialità, si è discusso a lungo di tematiche relative alla sicurezza sul territorio.

Tra i vari argomenti trattati, sono stati affrontati i temi riguardanti l’arrivo dei rinforzi estivi e la questione degli alloggi per i militari dell’Arma, in attesa della costruzione della nuova caserma dei Carabinieri. L’attuale struttura risulta infatti sempre meno idonea ad ospitare i militari in arrivo di rinforzo e per tanto è emersa la necessità di individuare, almeno temporaneamente, degli alloggi alternativi.

L’Amministrazione comunale, attraverso le parole della sindaca e dell’assessore, ha ribadito la propria disponibilità a garantire la massima collaborazione con l’Arma, al fine di mantenere elevati standard di sicurezza per la città di Riccione.

Comune di Riccione