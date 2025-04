Il Gruppo Hera al lavoro senza sosta nei territori colpiti dall’alluvione. La multiutility in prima linea dall’inizio dell’ondata di maltempo per garantire la continuità dei servizi essenziali alle comunità coinvolte  

Il Gruppo Hera è in prima linea dalla serata dell’altro ieri, mercoledì 18 settembre, per garantire la continuità dei servizi essenziali nei territori colpiti dall’ondata straordinaria di maltempo, in stretto coordinamento con la Protezione Civile, le Prefetture e le Amministrazioni comunali interessate.

In particolare, la multiutility ha messo in campo tutte le proprie risorse – con oltre 220 persone e una trentina di mezzi aggiuntivi – per monitorare senza sosta le zone coinvolte, ripristinare impianti, reti e servizi, e portare assistenza alle persone evacuate e isolate.

Alle ore 19 di giovedì 19 settembre le maggiori criticità sono rientrate, rimangono alcuni disservizi nelle zone più colpite dal maltempo, quali l’interruzione della fornitura idropotabile in parte del comune di Modigliana, soprattutto nel centro storico. In tutte le aree il personale del Gruppo Hera è costantemente al lavoro per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, anche attraverso l’utilizzo di autobotti, e ripristinare i servizi nel minor tempo possibile.

Superata la fase di emergenza, verrà riattivata progressivamente la pulizia delle zone colpite attraverso spazzamento e lavaggio delle strade, con servizi straordinari di raccolta, ritiro ingombranti e smaltimento, a mano a mano che le strade saranno dichiarate agibili, secondo le priorità che saranno concordate con le Autorità competenti.

Numeri utili del Gruppo Hera

Per le emergenze sui territori serviti, il Gruppo Hera ricorda i numeri del pronto intervento, attivi 24 ore su 24, tutti i giorni: acqua e fognature 800 713 900; gas 800 713 666; teleriscaldamento 800 713 699; elettricità 800 999 010.

Per informazioni sulle aperture degli sportelli clienti è possibile contattare il numero verde 800 999500 per le famiglie e 800 999 700 per le aziende. Sono sempre a disposizione i Servizi Online e l’App My Hera.

