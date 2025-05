Il gusto della cooperazione: 31 locali dell’Emilia-Romagna nella guida ai ristoranti cooperativi

Edita da Pecora Nera e promossa da Confcooperative, la pubblicazione è un viaggio in tutta Italia tra i sapori della tradizione. Milza: “Esempio virtuoso di Economia Sociale: valorizzano comunità e produzioni locali facendo inclusione”.

(Bologna, 5 febbraio 2025) – L’Emilia-Romagna spicca nella prima edizione de Il Gusto della Cooperazione , la guida ai ristoranti cooperativi promossa da Confcooperative e Fondosviluppo e realizzata dall’editore Pecora Nera. Con ben 31 ristoranti su un totale di 109, la nostra regione è la più rappresentata in questa pubblicazione uscita di recente e dedita a esplorare le realtà cooperative che, attraverso la ristorazione, coniugano gusto, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. – L’Emilia-Romagna spicca nella prima edizione de, la guida ai ristoranti cooperativi promossa da Confcooperative e Fondosviluppo e realizzata dall’editore Pecora Nera. Con ben 31 ristoranti su un totale di 109, la nostra regione è la più rappresentata in questa pubblicazione uscita di recente e dedita a esplorare le realtà cooperative che, attraverso la ristorazione, coniugano gusto, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

“Questa guida è un viaggio attraverso esperienze gastronomiche che raccontano storie di comunità, tradizioni e impegno sociale – afferma Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna -. Ogni ristorante cooperativo è un luogo in cui il cibo diventa strumento di condivisione, sviluppo e crescita collettiva. I 31 ristoranti della nostra regione dimostrano come la cooperazione possa creare opportunità di lavoro e di inclusione sociale, promuovere le eccellenze locali e al contempo generare un impatto positivo sul territorio. Un esempio davvero riuscito di Economia Sociale. In molti casi peraltro – sottolinea Milza – questi ristoranti sono gestiti da cooperative sociali che offrono opportunità di lavoro a persone con disabilità e svantaggi certificati, promuovendo così una cultura dell’accoglienza”.

La guida Il Gusto della Cooperazione racconta 109 ristoranti cooperativi in tutta Italia, offrendo un itinerario culinario che attraversa il Paese da nord a sud. Ogni ristorante viene descritto in dettaglio, con informazioni sulla proposta gastronomica e sulla missione sociale che lo caratterizza. I locali emiliano-romagnoli inclusi nella pubblicazione spaziano dalle trattorie ai bioagriturismi, dalle pizzerie ai bistrot, offrendo esperienze gastronomiche autentiche e legate alle tradizioni locali.

I 31 ristoranti cooperativi dell’Emilia-Romagna si distribuiscono in tutta la regione, coprendo tutte le province. Tra questi, 11 si trovano nel territorio metropolitano di Bologna, 8 in provincia di Reggio Emilia, 2 a Modena, 2 a Parma, 2 a Piacenza, 2 a Ravenna, 2 a Ferrara e 2 a Forlì-Cesena. Questa diffusione così capillare testimonia l’impegno diffuso nel settore della ristorazione da parte di cooperative di ogni tipo: dalle cooperative sociali e di comunità a quelle agricole passando per le cooperative di lavoro e servizi.

“La ristorazione cooperativa è una realtà che valorizza il territorio e le persone che lo abitano”, sottolinea Pierlorenzo Rossi, direttore di Confcooperative Emilia Romagna, che ribadisce l’importanza di un’economia del cibo sostenibile e accessibile a tutti. “Questi ristoranti rappresentano un modello virtuoso di imprenditoria sociale – continua Rossi – dove la qualità della cucina si unisce a percorsi di inclusione lavorativa, valorizzazione delle produzioni locali e ad una profonda connessione con la comunità”.

Attraverso questa guida, Confcooperative vuole promuovere un turismo enogastronomico consapevole e sostenibile, capace di incentivare progetti che coniugano sapori autentici e impatto sociale. Scegliere un ristorante cooperativo significa non solo gustare piatti eccellenti, ma anche contribuire a un’economia più equa e solidale.