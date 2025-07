Il libro del giorno. Sorella d’inchiostro, 23 racconti per Kaha Mohamed Arden, AIEP editore

A cura di Gabriella Ghermandi, Kossi Komla-Ebri e Italia Vivan. Ventitrè racconti dedicati da autori afroitaliani all’amica scrittrice Kaha Mohamed Aden, di recente scomparsa. Complessivamente, l’opera rappresenta un ventaglio degli scrittori afroitaliani che a partire dagli anni Novanta si sono affermati sulla scena culturale e letteraria, raccontando in italiano non solo le culture d’origine, ma anche e soprattutto il rapporto con l’Italia e gli italiani, creando così un quadro dell’incontro con l’altro e indagando sulla migrazione come fatto esperienziale.