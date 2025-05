Il Maestro del Lambrusco Sandro Cavicchioli protagonista al Wein Tour Cattolica 2025

Una masterclass esclusiva con il vincitore di due prestigiosi premi: “Miglior vino italiano” a Vinitaly 2025 e dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso

Cattolica 12 maggio 2025. Il maestro Sandro Cavicchioli sarà protagonista al Wein Tour Cattolica, in programma dal 16 al 18 maggio lungo viale Bovio, con una masterclass dedicata al Lambrusco. L’enologo di fama internazionale ha vinto il premio “Miglior vino italiano” a Vinitaly 2025 nella selezione 5StarWines – The Book, con il suo Franciacorta brut rosé millesimato cuvée Monogram 2016 e i Tre Bicchieri del Gambero Rosso per il Rosé del Cristo, un Lambrusco di Sorbara prodotto dalla cantina Umberto Cavicchioli e Figli, divenuto ormai un’icona dell’eccellenza enologica.

Venerdì 16 maggio alle ore 18 all’Arena del Wein, Cavicchioli Tour guiderà il seminario “Tutti i colori del Lambrusco”, un viaggio sensoriale tra le sfumature e le tendenze più contemporanee del celebre vino emiliano. Durante l’incontro, Cavicchioli proporrà un’esplorazione dei nuovi volti del Lambrusco, focalizzandosi su stili, colori e profili aromatici spesso poco noti al di fuori delle aree di produzione: “Sarà un’esposizione delle ultime novità e tendenze moderne del Lambrusco – spiega -, di cui stiamo cercando di far conoscere aspetti ancora poco esplorati. Il colore, l’aromaticità, tutto lo spettro di questi vini dai colori vivaci e freschi, che si adattano molto allo stile di vita contemporaneo”.

L’approfondimento culturale all’Arena Wein Tour proseguirà sabato 17 maggio, ore 17, con il seminario sul “Trebbiano di Romagna”, con Bruno Piccioni, mentre domenica 18 maggio, alle ore 17, saranno protagonisti “I vini bianchi dell’Emilia-Romagna”, a cura di Roberto Gardini, e alle ore 18.30 “Rimini Doc, l’anima adriatica del Sangiovese”, relatore Andrea Laghi.

La partecipazione alle masterclass ha un costo di 10 euro e richiede prenotazione obbligatoria via email: seminariweintourcattolica@gmail.com.

Il Wein Tour Cattolica 2025, giunto alla sua nona edizione, si conferma un appuntamento imperdibile per wine lovers e addetti ai lavori. Con oltre 50 cantine regionali, la passeggiata enogastronomica animata da dj set e incontri culturali, celebra il vino come storia, emozione e identità del territorio. Il tema di quest’anno, “Il vino è…”, richiamando il legame profondo tra terra, tradizione e persone.

L’evento è promosso dal comitato Cuore di Cattolica e dall’organizzatrice di eventi Veronica Pontis con il contributo dell’Amministrazione comunale di Cattolica e della Regione Emilia-Romagna.

Le cantine partecipanti: Agricola Terrabusi, Azienda agricola Zavalloni, Cantina della Volta, Cantina di Santa Croce, Cantina Franco Galli, Cantina Messori, Cantina San Marino, Cantina/oleificio Pecci, Cantine Riunite & Civ, Enio Ottaviani, Fattoria Nicolucci, Fondo San Giuseppe, Francesco Bellei & C, Lodi Corazza, Luretta – Castello di Momeliano, Podere dell’Angelo, Podere Palazzo e Terramosa, Poderi dal Nespoli 1929, Rimini doc, San Valentino, I Sabbioni, Tenuta biodinamica Mara, Tenuta Carbognano, Tenuta Nero del Bufalo, Tenute Bacana Vigne di San Lorenzo, Valle delle Lepri, Ventiventi, Vignaioli di Bertinoro, Viticoltori dal 1916.