    • Il menù del giorno alla Locanda de Borg 

    “Zò la forchéta, ch’la j è cald!” 
    Oggi alla Locanda de Borg ti aspetta un pranzo completo, saporito e romagnolo DOC.

    Primi a scelta:
    – Tagliatelle panna, piselli e prosciutto
    – Strozzapreti al ragù
    – Gnocchi al pomodoro e basilico

    Secondi a scelta:
    – Saltimbocca alla romana
    – Porchetta con insalatina
    – Bresaola con rucola e grana
    – Caprese
    – Prosciutto e melone

    Contorni a scelta:
    – Patatine fritte
    – Insalata mista
    – Erbe saltate
    – Verdure grigliate

    Acqua, ? caffè e coperto inclusi
    Tutto a soli 19€

    Borgo Maggiore – San Marino
    Prenotazioni: 0549 905280

