Il Milan ha trionfato nella Supercoppa Italiana, superando l’Inter per 3-2 in una sfida mozzafiato all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita.

L’Inter si era portata in vantaggio nel recupero del primo tempo con Lautaro Martínez al 46′ e aveva raddoppiato ad inizio ripresa con Mehdi Taremi al 47′. Sembrava una serata in discesa per i nerazzurri, ma il Milan ha ribaltato la situazione con grinta e determinazione.

Theo Hernández ha accorciato le distanze al 52′, riaccendendo le speranze dei rossoneri. Al minuto 80, Christian Pulisic ha firmato il pareggio trasformando un calcio di rigore. Quando ormai i tempi supplementari sembravano inevitabili, Tammy Abraham ha siglato al 93′ il gol del sorpasso, completando una straordinaria rimonta.

Questo successo consente al Milan di conquistare l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia, scrivendo un’altra pagina memorabile nella rivalità con l’Inter.