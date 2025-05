Il MISANO WORLD CIRCUIT scalda i motori: Presentato il calendario 2025 insieme al team SIC 58 Squadra Corse

Misano World Circuit, 5 febbraio 2025 – È una bella tradizione che si rinnova ormai da diversi anni, la presentazione congiunta del team SIC58 Squadra Corse e della stagione sportiva del Misano World Circuit, uniti a doppio filo dal ricordo sempre vivo di Marco Simoncelli.

Al campione di Coriano è intitolato il circuito di proprietà della Santa Monica SpA e il logo del Misano World Circuit è presente sulle carene delle moto del team fondato nel 2013 da Paolo Simoncelli.

Questa mattina, proprio nella sala del circuito intitolata a Simoncelli, sono stati svelati i progetti per la nuova stagione che sta iniziando, a cominciare dalla struttura.

“Il Gruppo Financo è da anni impegnato in importanti investimenti che hanno trasformato il Misano World Circuit in un grande parco del motorsport – ha ricordato il managing director Andrea Albani -. Un processo che proseguirà anche nel 2025 con il completamento della Terrazza Riviera per rendere sempre più funzionale la nuova Pit Building. Continueranno i lavori per la realizzazione della barriera fonoassorbente posizionata nella curva del Tramonto, che consente di mitigare l’impatto sonoro dell’attività prodotta. Giungerà a conclusione il paddock 4, un’area di 10.000 mq che amplia gli spazi per i team e le manifestazioni, aprendo una nuova connessione con il lato monte del circuito. Anche gli spazi della MWC Square vedranno un ulteriore arricchimento con la sede che ospiterà la Fondazione ITS. Una crescita continua sempre orientata alla sostenibilità, fronte che ci vede impegnati nel percorso per il rinnovo della certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi”.

Durante la mattinata anche le “incursioni” di Paolo Cevoli, grande appassionato di motorsport e legato al territorio.

“EFFETTO MISANO”: PRESENTATO LO STUDIO SULL’INDOTTO ECONOMICO DELL’ATTIVITÀ DEL CIRCUITO

Nel corso della mattinata è stato presentato, da parte di Stefano Bonini di Trademark Italia, lo studio “Effetto MWC 2024, il cui scopo è stato quello di misurare la ricaduta economica sul territorio generata dal Misano World Circuit, prendendo in esame le manifestazioni sportive a calendario nel 2024, ma anche dagli eventi motoristici aziendali e commerciali che si sono svolti nei circa 290 giorni di attività del circuito.

Il valore della ricaduta economica fotografato dallo studio è di oltre 320 milioni di euro. Significativo è anche il dato relativo alle presenze turistiche generate: i pernottamenti nel 2024 sono stati superiori a 1 milione e 285mila (tra addetti ai lavori, operatori del settore, clientela commerciale, spettatori e accompagnatori), il 90% circa dei quali assorbito dalle strutture ricettive della provincia di Rimini.

Parametrando il peso specifico del Misano World Circuit in termini di prodotto interno lordo, quello attivato dal circuito sull’intera area è pari al 3,3 per cento del PIL complessivo della provincia di Rimini, calcolato in 9,7 miliardi di euro.

DICHIARAZIONI

Rossano Fabbri, Segretario di Stato allo sport Repubblica di San Marino

“La formula della collaborazione fra le amministrazioni e MWC funziona perfettamente da anni a vantaggio, come abbiamo visto, di tutti. La Repubblica ha un’immagine radicata nel motorsport che si conferma ogni anno con l’evento di settembre. Lavoreremo per incrementare gli effetti prodotti e abbiamo diverse idee di qualità al proposito. Chiudo ricordando la recente piacevole conoscenza con la Fondazione Simoncelli che oltre ad essere protagonista in pista è attenta anche ai ‘ragazzi speciali’ ultimi con tante iniziative meritorie. È il segno che questo mondo è competitivo, ma fondamentalmente una grande famiglia”.

Roberta Frisoni, assessora al Turismo, commercio e sport Regione Emilia-Romagna

“Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è una realtà di straordinario valore per Rimini e l’Emilia-Romagna. Uno dei simboli della Motor Valley, cornice ideale di alcuni dei più importanti eventi motoristici a livello nazionale e internazionale. Un’infrastruttura che nel 2024 è stata operativa per quasi 300 giorni con un calendario di eventi – dai più grandi che tutti conosciamo a quelli magari minori ma comunque legati al mondo dei motori- che hanno garantito nel loro insieme un indotto stimato nella provincia di Rimini di oltre 320 milioni di euro, con un impatto significativo sul Pil del territorio. Dopo un 2024 in cui l’asticella è andata molto in alto, la sfida che ci attende in questo 2025 è di continuare a far crescere il circuito. Sono convinta che sapremo vincerla, continuando il grande lavoro di squadra che è stato fatto fino ad ora con tutti gli attori sul territorio e al quale ha contribuito fortemente anche la Regione Emilia-Romagna”.

Alice Parma, consigliera regionale Emilia-Romagna

“Qui si producono emozioni e si organizzano tutto l’anno eventi di livello mondiale. È ben chiaro dai numeri presentati quale sia il contributo alla straordinaria Motor Valley per cui siamo conosciuti nel mondo. Soprattutto è bello ascoltare parole che guardano al futuro, intrise di fiducia e sempre concrete. Sono qualità che hanno consentito di superare prove durissime, pensiamo a cosa è significato la pandemia per questo mondo. Eppure siamo qui a festeggiare grandi successi, ma già con lo sguardo al 2025. La rete strategica dei grandi eventi sportivi è forte in Emilia-Romagna e gli investimenti producono enormi vantaggi”.

Marco Dominici, Assessore al turismo del comune di Misano Adriatico

“Abbiamo piena coscienza del valore che rappresenta MWC sul nostro territorio, sia per la ricaduta economica che per la mediaticità della sua attività. Lo studio di Trademark certifica questo con numeri significativi, a cui aggiungiamo il +6% di arrivi fotografati dall’Istat nel 2024, con una quota estera ormai al 20%. Misano cresce a tutti i livelli e l’amministrazione investe sull’accoglienza migliorando la città ogni anno e stiamo definendo un calendario di eventi che nel 2025 animerà la zona turistica”.

Filippo Valentini, Assessore a sport e attività economiche del Comune di Misano Adriatico

“Il binomio turismo e sport è fortissimo a Misano ed è sostenuto dagli investimenti su eventi e infrastrutture, a cui il Comune dedica molte risorse. Stiamo lavorando per la manutenzione degli impianti, in particolare allo stadio, completeremo il nuovo palasport e siccome siamo la città delle due ruote poniamo attenzione anche alle bike, con le Ecovie sempre più complete e le ciclabili a disposizione di cittadini e turisti”.

IL CALENDARIO 2025: DAL FERRARI CHALLENGE ALLE FINALI MONDIALI LAMBORGHINI

Dopo un 2024 da record dal punto di vista dell’attività sportiva, il 2025 proporrà un calendario altrettanto ricco.

“È un calendario ambizioso che possiamo affrontare grazie ad una struttura professionale ed appassionata, capace di trasmettere agli organizzatori di tutto il mondo un segnale di affidabilità e competenza – le parole del managing director Andrea Albani – .Tutti confermati i grandi appuntamenti internazionali che fanno parte della nostra tradizione: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, l’Emilia-Romagna Round del WorldSbk, l’unica tappa italiana dell’European Truck Racing Championship, il GT World Challenge e l’appuntamento serale del Civ Racing Night. Trovano conferma anche lo JuniorGp, l’Aprilia All Star, l’Italian Bike Festival e l’EICMA Riding Fest che, dopo la prima edizione di successo dello scorso anno, resterà al Misano World Circuit per i prossimi quattro anni. Apriranno e chiuderanno la stagione internazionale i trofei monomarca delle più importanti case costruttrici della Motor Valley, il Ferrari Challenge e le Finali Mondiali Lamborghini. Nel mezzo tutta una serie di appuntamenti resi possibili anche da una sempre più stretta integrazione con gli operatori della MWC Square, che desidero ringraziare”.

IL FUTURO DEL MOTOCICLISMO A MISANO WORLD CIRCUIT

Misano World Circuit è anche il luogo dove nascono nuove generazioni di piloti, grazie alla collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana che qui ha realizzato il suo centro tecnico federale, ma anche nuove competenze, grazie al corso “Sport&Electric Motorcycle.

Il Coordinatore Velocità FMI Simone Folgori ha ricordato l’impegno della Federazione nel fare crescere nuovi talenti e metterli nelle condizioni di affacciarsi ai palcoscenici internazionali.

Il presidente della Fondazione ITS Maker Academy Ormes Corradini ha infine sottolineato il successo del corso che si tiene a Misano World Circuit e che valorizza un distretto romagnolo di grande valore. “Dopo tre mesi dal primo annuncio – ha ricordato – è stato necessario organizzare un secondo corso. Qui è l’unico luogo dove è accaduto, ossia dover replicare subito il corso”.

PRESENTATI I PILOTI DEL TEAM SIC58 SQUADRA CORSE

Grande curiosità per la presentazione dei piloti e delle moto che il Team Sic58 Squadra Corse porterà in pista nella stagione alle porte.

In Moto3, accanto al confermato Luca Lunetta, ci sarà Stefano Nepa, mentre in MotoE, insieme al già annunciato Tommaso Occhi ci sarà la sorpresa dell’ultimo minuto Raffaele Fusco.