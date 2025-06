Il Mondiale Superbike arriva nella Motor Valley: presentato in Regione l’Emilia Romagna Round

Bologna, 11 giugno 2025 – La Motor Valley è pronta ad accogliere ancora una volta il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. L’appuntamento è per questo fine settima, a Misano World Circuit, per l’Emilia-Romagna Round, prova che segnerà il giro di boa della stagione.

Un evento da sempre molto atteso, non solo per lo spettacolo in pista, ma anche per il clima che vi si respira, quello di una terra legata a doppio filo con la passione per i motori, che trova espressione nei suoi talentuosi piloti, nelle sue Case costruttrici e nel distretto che gravita attorno ad essi.

Gli elementi che caratterizzeranno il weekend dell’Emilia-Romagna Round del WorldSbk sono stati illustrati questa mattina nella conferenza stampa andata in scena nella sede della Regione Emilia – Romagna.

Le dichiarazioni:

Roberta Frisoni, Assessora al Turismo e Sport della Regione Emilia-Romagna

“Un appuntamento che celebra l’Emilia-Romagna, la sua passione per i motori e ne rafforza la vocazione di autentica Sport Valley internazionale. Diamo il benvenuto, nella suggestiva cornice del Circuito di Misano, ai piloti, ai team, agli organizzatori di questo straordinario evento sportivo, che rappresenta anche un importante veicolo di promozione del territorio e delle sue eccellenze. Sempre più lo sport si conferma un elemento di forte attrattività anche sul piano turistico”.

Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico

“Il Campionato del Mondo Superbike da anni coincide con la partenza della stagione estiva a Misano Adriatico. È uno dei grandi eventi sportivi che caratterizzano la nostra estate e, dal punto di vista della visibilità, il primo grande palcoscenico internazionale. Anche quest’anno sono attese molte persone, con una ricaduta importante dal punto di vista delle presenze turistiche non solo per Misano, ma per l’intera provincia. La collaborazione tra la Regione, l’amministrazione comunale ed il circuito si conferma dunque importante per confermare eventi come questo, in grado di generare un indotto economico per tutto il territorio”.

Giovanni Copioli, Presidente FMI e Vicepresidente FIM

“La tappa di Misano del Mondiale Superbike si preannuncia davvero spettacolare. I test di fine maggio hanno ribadito che Bulega e Razgatlioglu sono i protagonisti di una sfida avvincente e mi auguro che il loro confronto sportivo possa rinnovarsi nei prossimi giorni. Il round dell’Emilia-Romagna segna il giro di boa di una stagione che vede l’Italia protagonista: Nicolò è leader del Mondiale, Danilo Petrucci è ottimo terzo e Andrea Locatelli chiude la top 5. Sono certo che questi piloti daranno il massimo per regalarci un altro bellissimo fine settimana. Inoltre, mi auguro che Stefano Manzi continui a primeggiare nella Supersport come ha fatto fino ad oggi. In bocca al lupo a tutti i piloti impegnati questo weekend su una pista storica ed emozionante, all’interno di un impianto di riferimento per la FMI: qui abbiamo il nostro Centro Tecnico Federale e a fine luglio organizzeremo la Racing Night del CIV”.

Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit

“Quello tra Misano World Circuit e WorldSBK è un legame che si rafforza di anno in anno. Insieme a Phillip Island e Asset siamo il circuito ad aver ospitato il maggio numero di appuntamenti: sono ben 65 – comprese quelle che si correranno nel weekend – le gare di Superbike che si sono svolte a Misano dal 1991 ad oggi, un numero è dimostrazione di un binomio vincente. La forza di questo evento è il format incredibilmente attuale e l’esperienza immersiva che viene offerta al pubblico. Quest’anno tutti i possessori di un biglietto tribuna potranno accedere liberamente al paddock, del quale sarà parte integrante la MWC Square con i suoi servizi, e vedere da vicino piloti e team”.

Francesco Valentino, Head of WorldSBK Commercial & Marketing Department

“Il Mondiale Superbike vanta 107 milioni di spettatori all’anno, a livello di gare, ed è il terzo Mondiale in assoluto per audience. La media a tappa è di 9 milioni di spettatori e l’Emilia-Romagna Round ne conta mediamente dagli 11 ai 12 milioni, a dimostrazione che quello di Misano è un appuntamento che attira. A livello di presenze in circuito, poi, da qualche anno è la tappa che fa registrare il maggior numero di spettatori. È un appuntamento per noi molto importante, anche a livello di marketing”.

Nicolò Bulega, pilota SBK Team Ducati Aruba Racing

“Sono veramente contento di correre a Misano, è la mia gara di casa e lo è anche per il mio team. Siamo quasi a metà stagione, iniziamo a vedere i reali valori in campo del campionato. Stiamo andando bene a livello di risultati e quel che più conta è che ho un bel feeling con la moto. Con Razgatl?o?lu è una bella lotta, è un avversario molto tosto. Dal prossimo anno correrà in MotoGp e questo è uno stimolo in più per provare a batterlo”.

Andrea Locatelli, pilota SBK Team Yamaha Racing

“La tappa di Misano è imbattibile, l’Emilia-Romagna ha qualcosa in più. Quest’anno per me è arrivata la prima vittoria ad Assen. È un campionato molto difficile, con grandi avversari. Stiamo continuando a lavorare e cercheremo di migliorare e di dire la nostra anche a Misano”.

I NUMERI DELL’EMILIA-ROMAGNA ROUND

L’Emilia-Romagna Round si conferma un evento di punta del calendario del Mondiale Superbike, che da quasi 35 anni fa tappa fissa nella Motor Valley, ed un appuntamento di grande rilevanza per il territorio. Lo scorso anno furono 75.688 gli spettatori registrati nel weekend e 153.100 le presenze turistiche generate dall’evento, per una ricaduta economica che sfiora i 28 milioni di euro.

L’aumento del pubblico conferma il grande appeal sportivo dell’evento di Dorna Sport, amplificato dalla possibilità di vivere il paddock a stretto contatto coi campioni protagonisti in pista e dal format della manifestazione, con gare in grado di garantire spettacolo sia il sabato, sia la domenica.

Negli ultimi dieci anni a Misano World Circuit il numero di spettatori è cresciuto del 20% grazie anche ai contenuti che si sono aggiunti all’interno dell’impianto, come la MWC Square e le sue proposte commerciali.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Il weekend partirà venerdì alle 9:40 con la prima sessione di Prove Libere del WorldSSP, seguita alle 10:35 dalla FP1 del WorldSBK e alle 11:35 dalla FP1 del WorldSSP300. Alle 13:55 è prevista la Tissot Superpole del WorldSSP, alle 15:00 sarà la volta della FP2 del WorldSBK e la giornata si chiuderà con la sessione di Superpole del WorldSSP300 che scatterà alle 16:00.

Il sabato si aprirà alle 09:00 con la FP3 del WorldSBK, poi alle 9:30 sarà il momento del Warm Up del WorldSSP e alle 9:50 del Warm Up del WorldSSP300. Alle 11:00 di nuovo in azione il WorldSBK, stavolta per la sessione di Tissot Superpole, poi alle 12:35 ecco Gara 1 del WorldSSP, alle 14:00 Gara 1 del WorldSBK e alle 15:15 Gara 1 del WorldSSP300.

La domenica si aprirà alle 9:00 con il Warm Up del WorldSBK, seguito alle 9:20 dal Warm Up del WorldSSP e alle 9:40 da quello del WorldSSP300. Alle 11:00 scatterà la Tissot Superpole Race del WorldSBK, alle 12:35 Gara 2 del WorldSSP, alle 14:00 Gara 2 del WorldSBK e, infine, il weekend si chiuderà con Gara 2 del WorldSSP300 in programma alle 15:15.

BIGLIETTI

I biglietti sono in vendita sul portale Ticketone.it. Tariffe e promozioni sono disponili sul sito web del circuito nell’apposita sezione (https://www.misanocircuit.com/biglietteria/superbike/).

Con i biglietti di Tribuna Centrale e Tribuna A, B e C è possibile accedere gratuitamente alla grande area paddock, di cui la MWC Square sarà parte integrante, e vedere da vicino i piloti del WorldSBK.

Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti alle casse del circuito, aperte nelle tre giornate dell’evento.

Misano World Circuit Marco Simoncelli