Il Murata torna in finale di Futsal Cup dopo 13 anni. Una vittoria dedicata ai veterani che hanno riacceso il sogno.

Era dal 2012 che il Murata non assaporava l’aria d’una finale di Futsal Cup. Dopo 13 lunghi anni, tra sacrifici e ricostruzione, ieri sera è arrivato il momento che vale una stagione intera: la conquista della finale, battendo la Juvenes Dogana anche nella semifinale di ritorno.

Sei i gol di scarto da recuperare ad Acquaviva per gli avversari, ciò nonostante il match risulta equilibrato e piacevole per gli spettatori, per un 3-2 firmato Ercolani, Capitan Albani e dal Vice Capicchioni.

Una serata speciale, che non è solo sport: è storia, è sentimento, è identità.

La Società desidera esprimere un ringraziamento profondo a tutti i protagonisti di questa stagione straordinaria: dai ragazzi che hanno combattuto con determinazione ogni partita, al team guidato con passione e competenza da mister Massimiliano Spada, al preparatore atletico Giuseppe Casali, al collaboratore tecnico Cristiano Orsini, al medico Luca Guidi ed a tutto lo staff che ha contribuito con professionalità e dedizione.

Scendono in campo e nel cuore della nostra famiglia:

Angelo Casadei, Andrea Capicchioni (VC), Nicholas Romeo Littera, Matias Abel Ghiotti, Alex Mattioli, Matteo Moretti, Nicola Albani (Capitano), Mattia Protti, Danilo Busignani, Fabio Belloni, Davide Cesarini, Marco De Angelis, Andrea Ercolani.

Ma questa semifinale ha un sapore ancora più profondo.

È una dedica speciale ai nostri veterani, a chi ha creduto, a partire da due anni fa, nel progetto di rilancio del Murata Futsal quando tutto sembrava perduto.

A coloro che, fin dalla nascita della squadra, non hanno mai smesso di tenere alta la nostra bandiera, nonostante tutto.

Nicola Albani, il nostro capitano, che ancora una volta ha lasciato il segno con un gol carico di emozione e orgoglio.

Andrea Capicchioni, colonna storica e uomo squadra, esempio di dedizione e grinta.

Alessandro Casadei, lo storico capitano, che pur non presente in campo, è sempre con noi, simbolo di una generazione che ha dato anima, cuore e coraggio a questa maglia.

A loro, a chi ha scritto le pagine più belle della nostra storia ed ora può incorniciare questo nuovo capitolo come l’ultimo grande successo personale, va il nostro applauso più sincero.

Ci vediamo in finale. Con il cuore, con la storia, con il Murata. Per tutti i bianconeri, il primo di tanti traguardi in agenda, con sogno e speranza che sia l’inizio di qualcosa di glorioso, come il nome che portiamo a scudetto.

Società Sportiva Murata Futsal

San Marino, 11 aprile 2025