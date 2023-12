IL NATALE DELLE LONTRE DELL’ACQUARIO DI CATTOLICA FRA AUGURI, PACCHETTI COLORATI E SORPRESE

Modifica ai fini SEO: Anche per gli animali dell’Acquario di Cattolica è arrivato Natale, e lo staff acquariologico della struttura Costa Edutainment ha preparato un regalo speciale per le tre femmine di lontra, protagoniste del percorso dedicato alle aree fluviali. Per rafforzare la caratteristica delle lontre asiatiche, nei protocolli degli acquaristi sono state introdotte trucchi e sorprese che rendono la ricerca del cibo una vera “caccia” per questi predatori. Durante il periodo natalizio, l’arricchimento dell’ambiente assume la forma di pacchetti, tubi, tronchi di legno cavi e palline metalliche contenenti cibo. Le lontre dimostrano grande abilità nel superare gli ostacoli per ottenere il loro premio. L’Acquario di Cattolica e gli altri parchi Costa Edutainment, Italia in Miniatura a Rimini e Oltremare a Riccione, saranno aperti tutti i giorni dal 26 dicembre al 7 gennaio.

Per ulteriori informazioni, visitare i siti acquariodicattolica.it, oltremare.org e italiainminiatura.com.