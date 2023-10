Il Natale di Bellaria Igea Marina è Energy Christmas: un pieno di energia!

Villaggio ed effetti luminosi, pista di ghiaccio e snow globe, con tanti eventi e l’immancabile Presepe di Sabbia.

Bellaria Igea Marina alza il sipario sul programma di Natale targato “Energy Christams”, dopo il lancio estivo con l’appuntamento ferragostano “Natale a Ferragosto” che in piena estate ha portato sul viale pedonale P. Guidi una sfilata natalizia con Babbo Natale, fatine luminose e magiche nevicate – la città ha svelato gli allestimenti “Energy Christmas: Natale e Capodanno pieni di energia”.

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 ottobre, la città romagnola in un incontro aperto alla cittadinanza e specialmente agli operatori turisti ed addetti ai lavori, ha presentato il programma di eventi che animeranno il periodo festivo dall’8 dicembre all’8 gennaio 2024. Presso la sala convegni del Blu Suite hotel di Bellaria Igea Marina sono intervenuti il Sindaco Filippo Giorgetti, il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi ed il Direttore artistico Andrea Prada.

Un magico Natale, pieno di energia in continuità con il claim estivo “Energy” che ha caratterizzato l’intero anno e che porterà la città a vivere coinvolgenti atmosfere natalizie ricreando un magico e luminosissimo villaggio natalizio per il divertimento di tutta la famiglia. Il viale pedonale P. Guidi (Isola dei platani) sarà lo scenario di spettacoli visual fatti di luci, suoni, effetti laser, neve e bolle di sapone.

Esprime contentezza, il Direttore artistico Andrea Prada per l’anticipazione del programma “Energy Christmas”: «Abbiamo presentato una Bellaria Igea Marina che come ormai è noto, si posiziona nel periodo di Natale tra le località più addobbate e festose della Riviera. Al centro dei nostri intrattenimenti trasversali, adatti cioè a tutti, è posta la famiglia rendendo la città il luogo ideale per trascorrervi le vacanze di Natale; culmine il Capodanno diffuso per tutti i gusti e le età.»

Non mancherà l’iconica Snow Globe di Piazza Matteotti, con all’interno un bosco fiabesco dove poter scoprire tanti personaggi di fantasia, insieme a Babbo Natale che accoglierà tutti i bambini ricevendo le loro letterine. Piazza Don Minzoni sarà invece il fulcro del Villaggio luminoso: un percorso di installazioni come i cristalli di ghiaccio dalle punte alte fino a 5 metri, aiuole luminose ed un albero natalizio di 13 metri.

Novità dell’anno: la Pista di ghiaccio lunga 60 metri, che si estenderà lungo il viale pedonale all’altezza della Biblioteca A. Panzini. Il divertimento continua poi con la Realtà Virtuale composta da 8 postazioni contemporanee e numerose skill di gioco: un’esperienza immersiva da condividere con amici e la famiglia; anche gli eventi che andranno in scena nelle piazze e per le vie saranno rivolti ad un vasto pubblico dai giovanissimi della generazione Z e Alpha, fino alle famiglie ed adulti. Oltre alla presenza di Spettacoli Visual e musicali itineranti e da palco, la città presenterà eventi con ospiti speciali che verranno rivelati prossimamente, sui canali ufficiali della città –( www.bellariaigeamarina.org e pagine social): cinque appuntamenti che animeranno i sabati dal 16 dicembre al 6 gennaio ed il primo dell’anno.

Per gli amanti della tradizione tornerà il Presepe di Sabbia realizzato da artisti internazionali di Arenas Posibles e situato a Igea Marina in una nuova location, sempre su Viale Pinzon ma cento metri più a nord, aperto al pubblico dall’8 dicembre.

Infine il Capodanno si riproporrà nella soluzione degli spettacoli musicali diffusi per il centro di Bellaria: nel “salotto cittadino” dell’Isola dei platani (viale P. Guidi) ritorneranno tanti punti spettacolo con musiche e generi differenti per convogliare un pubblico in un percorso musicale che animerà l’intera serata dell’ultimo dell’anno.

«Un palinsesto per le festività natalizie e di capodanno, all’insegna della famiglia e attrattività di Bellaria Igea Marina» Chiosa il Sindaco Filippo Giorgetti – «Abbiamo pensato di puntare sulla Snow Globe, che ormai ci caratterizza, come anche su altre attività come la pista di ghiaccio lunga 60 metri e le tante altre installazioni, per richiamare non solo ospiti e turisti ma anche i nostri ragazzi affinché vivano pienamente la loro città. Inoltre, gli eventi che si svolgeranno durante i weekend avranno lo scopo anche di favorire il commercio, le presenze e recettività nel nostro Comune specialmente nei fine settimana come quello dell’8 dicembre e quello dal 30 al 1 gennaio, fino all’epifania. Puntiamo sul Capodanno diffuso: una festa di piazza per tutti ed anche un’opportunità per sostenere i pubblici esercizi e il nostro commercio che meritano l’impegno dell’Amministrazione e vicinanza della cittadinanza.»

Conclude il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi: «Il progetto del Natale è complesso e va preparato per tempo; pertanto ringrazio il Direttore artistico Andrea Prada che fin da giugno ha lavorato sull’impostazione del Natale di Bellaria Igea Marina. Sei mesi di progetti e lavoro, coinvolgendo anche i nostri uffici; il mio ringraziamento si estende a tutti coloro che lavorano per dare gioia durante il periodo di Natale ai bambini e famiglie, creando anche opportunità per gli imprenditori. Infatti il Natale oltre ad essere una festa religiosa e di gioia regala anche sorrisi alle attività commerciali, aspetto importante per Fondazione Verdeblu, considerando che i soci oltre all’Amministrazione Comunale sono anche le categorie economiche della città. Riteniamo di aver creato allestimenti che diano frutti alla città; manca ancora da rivelare alcuni particolari e stiamo lavorando su una sorpresa che ci auguriamo porti a conoscere la nostra città, con un aumento di reputazione e posizionamento del nostro brand.»