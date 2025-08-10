Il Padiglione di San Marino all’Expo??2025 Osaka raggiunge il traguardo straordinario di 2?milioni di visitatori: un successo collettivo degli 11 Paesi del Common?C, impreziosito dalla visita esclusiva della Principessa del Giappone

Un risultato eccezionale e celebrato con grande entusiasmo: il Padiglione di San Marino, inserito nel Common?C a Expo 2025 Osaka, ha superato oggi la soglia dei 2?milioni di visitatori, un obiettivo emblematico raggiunto grazie alla partecipazione congiunta del Titano e degli altri 10 Paesi: Croazia, Montenegro, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Gabon, Uruguay, Panama e Israele

Questo importante traguardo – raggiunto prima di ogni previsione – rappresenta un momento di svolta per il Padiglione, che ha saputo trasformare il Commons-C, con il contributo degli altri Paesi, in uno spazio vivo, partecipativo e ricco di stimoli.

La giornata ha assunto un significato ancora più solenne grazie alla visita privata e prestigiosa di Sua Altezza Imperiale, la Principessa del Giappone Norihito Hisako che ha reso omaggio al Commons-C proprio oggi—un gesto che eleva la portata culturale e diplomatica dell’evento.

Il Commissariato Generale di San Marino ringrazia il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati e le istituzioni tutte, gli sponsor e i partner, nonché tutti i visitatori che hanno reso possibile questo straordinario successo collettivo. Il traguardo dei 2?milioni di visitatori è molto più di un numero: è un segnale forte della forza della collaborazione internazionale e della capacità di un piccolo Stato di lasciare un’impronta memorabile in uno scenario globale.