Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime il proprio cordoglio per la morte di Papa Francesco.

Ci uniamo alla preghiera per il pontefice, che ha saputo guidare la Chiesa con un’attenzione particolare ai più poveri, stimolando l’umanità intera a non essere indifferente, e contrastando fortemente la ‘cultura dello scarto’.

Custodiamo il forte il richiamo del Papa affinché ‘l’essere umano non sia considerato egli stesso come un bene di consumo che si può usare e poi gettare’, e le ripetute raccomandazioni di custodire e rispettare l’ambiente che ci circonda come parte del creato.

La sua testimonianza di fede, il suo costante impegno per la pace, il dialogo e la dignità umana hanno rappresentato un faro di speranza per credenti e non credenti.

Il vuoto che lascia nei cuori di ciascuno e nella società umana, a livello mondiale, é colmato dalla gratitudine e dalla serenità dello sguardo con cui Papa Francesco ha guardato ogni uomo e donna che lo ha conosciuto, dando speranza e facendo sentire anche ai più lontani la misericordia e l’amore di Dio.