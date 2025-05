Il pianista brasiliano Pablo Rossi in concerto a San Marino: martedì 20 maggio 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Titano

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e l’Ambasciata di San Marino presso la Repubblica Federativa del Brasile hanno il piacere di rendere noto che martedì 20 maggio 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Titano di San Marino Città si terrà il concerto dal titolo “Ritmi della Foresta”.

Protagonista del concerto è il pianista brasiliano Pablo Rossi, il quale attraverso la sua musica porterà l’attenzione su temi di carattere ambientale, come la tutela e la salvaguardia delle foreste.

Promosso dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per l’Istruzione e la Cultura, per la Sanità, per il Territorio e l’Ambiente e per il Turismo, in forte sinergia con l’Ambasciata del Brasile a Roma e l’Instituto Guimarães Rosa, l’evento rappresenta un’occasione per unire arte e coscienza ecologica, rafforzando ulteriormente il legame tra San Marino e Brasile.

Il concerto intende inoltre ricordare il 40° anniversario dallo stabilimento delle relazioni ufficiali tra San Marino e Brasile, celebrato recentemente con numerose iniziative culturali nel corso dell’anno 2024.

La partecipazione al concerto è ad ingresso gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.

San Marino, 19 maggio 2025/1724 d.f.R.