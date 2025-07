Il Premio Anica 80 e le convention di Cinè portano a Riccione il cinema italiano

Margherita Vicario, Paolo Rossi, Gianni De Blasi, Diego Abatantuono, Yuri Tuci premiati sul palco di Piazzale Ceccarini.

Diego Abatantuono, Massimiliano Bruno, Geppi Cucciari, Andrea Di Stefano, Pierfrancesco Favino, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Paolo Virzì, Michele Riondino presentano i loro prossimi film.

Serata di premiazioni a Ciné, che nella serata di giovedì 3 luglio ospita infatti la cerimonia del Premio Anica 80, nato nel 2024 per celebrare gli 80 anni dalla fondazione dell’Associazione, al fine di valorizzare il successo commerciale delle opere prime, dando visibilità a nuove voci del cinema italiano. Sul palco di Ciné in Città, nella bellissima arena sotto le stelle di Piazzale Ceccarini, saranno premiati tre giovani talenti acclamati per le loro opere prime (ore 21.00): Gloria! di Margherita Vicario, La vita da grandi di Greta Scarano e L’ultima settimana di settembre di Gianni De Blasi. Ricchissimo il parterre di ospiti attesi sul palco per la serata, nel corso della quale oltre ai registi saranno premiati anche produttori, distributori, attori e attrici protagonisti, tra cui Margherita Vicario e Paolo Rossi per Gloria!, Yuri Tuci per La vita da grandi e Gianni De Blasi con Diego Abatantuono e Guendalina Losito per L’ultima settimana di settembre.

Nel corso della serata, ANICA assegnerà anche il Premio ANICA Mina Larocca, a una manager o imprenditrice del settore cinematografico, audiovisivo e digitale, per il suo contributo professionale e umano all’industria, e il Premio Speciale ANICA 80 “Dalla Pagina al Grande Schermo” a Roberto Proia per la sceneggiatura del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. La serata di concluderà con la proiezione di Gloria!.

Ma è ricchissimo anche il programma della giornata, con tantissimi ospiti sul palco delle convention. Con Medusa Film (ore 9.45) saranno presenti Diego Abatantuono e Geppi Cucciari per La vita così, il nuovo film di Riccardo Milani che saluterà il pubblico della convention in collegamento insieme a Virginia Raffaele e Aldo Baglio; la mattinata proseguirà poi con The Walt Disney Company (ore 11.30), e le presentazioni dei listini Fandango (ore 12.30) e Officine Ubu (ore 13.00). Il pomeriggio le convention riprenderanno con Vision Distribution (ore 16.00) e in un ricchissimo parterre di presenze con Andrea Di Stefano, Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli per Il Maestro, Paolo Virzì e Valerio Mastandrea per Cinque secondi, Michele Riondino per il nuovo film di Paolo Strippoli La valle dei sorrisi, Massimiliano Bruno con Edoardo Leo per 2 cuori e 2 capanne; e in chiusura di giornata Adler Entertainment (ore 17.30).

Tra gli appuntamenti della giornata anche il talk a cura di Unione Editori e Creators Digitali ANICA dal titolo Content creators e cinema: un’alleanza strategica (ore 14.45, sala Polissena) moderato da Piera Detassis, Editor at Large Cinema & Entertainment Hearst Italia e Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, con interventi di Valentina Barbieri (Content Creator e Attrice), Alessandro Grespan (Direttore Artistico e Regista The Jackal) e Antonio Mascoli (Content Creator). Ad aprire i lavori Alessandro Usai (Presidente ANICA), Luigi Lonigro, (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA), Carlo Rodomonti (Presidente Unione Editori e Creators Digitali ANICA).

Nel programma di Ciné in Città aperto al pubblico anche l’anteprima di Quir – A Palermo Love Story (ore 21.30, Cinepalace), documentario di Nicola Bellucci a settembre in sala con Wanted Cinema, su una pelletteria gestita da una coppia queer, divenuta rifugio e simbolo di lotta per la comunità LGBTQI+ contro la cultura patriarcale siciliana.

Prosegue anche il campus di Ciné Camp, che giovedì 3 propone la proiezione di Flow – Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis, premio Oscar per l’animazione, e di Familia di Francesco Costabile, oltre al Laboratorio teatrale e Laboratorio di recitazione cinematografica a cura di Blow up Academy.

Ulteriori informazioni e il programma aggiornato sono disponibili all’indirizzo: https://www.cinegiornate.it

Ciné – Giornate di Cinema è promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), con la partecipazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi.