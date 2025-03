Il presente e il futuro di chi progetta e controlla i ponti, in un seminario dell’Università di San Marino Mercoledì 22 maggio, a Dogana, un appuntamento insieme a studiosi, aziende ed esperti

Cosa significa per un ingegnere progettare un ponte con le più aggiornate tecniche a disposizione? E cosa succede nelle fasi di costruzione, prima, e di monitoraggio, poi? Alle domande, mercoledì 22 maggio, risponderanno alcuni fra i massimi esperti della penisola durante un seminario organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

L’appuntamento, curato dai corsi di laurea in Ingegneria Civile, metterà a fuoco principalmente la realizzazione di nuove strutture, da una parte, e la verifica delle condizioni in cui si trovano le opere dall’altra, soprattutto quelle costruite diversi decenni fa. In questo senso, uno degli interventi concentrati sul monitoraggio e sulle tecnologie a disposizione sarà affidato a Capstudio, realtà di Ancona.

Previsto inoltre a un approfondimento sulle sfide rappresentate dalla progettazione e fabbricazione del ponte sospeso che attraversa il fiume Danubio nell’area di Braila, in Romania, curato da Fincantieri Infrastructure. Spazio quindi ai ‘controlli non distruttivi’, che permettono esami e rilievi senza alterare i materiali né asportare campioni, grazie all’intervento di un ingegnere della Diagnostic Research Company (DRC).

Per l’Ateneo sammarinese prenderà la parola il docente Emanuele Maiorana, che chiuderà il seminario con un approfondimento dal titolo “Durabilità e manutenzione”. In apertura i lavori verranno inaugurati dal direttore dei corsi di laurea in Ingegneria Civile dell’Università di San Marino, Angelo Marcello Tarantino, insieme a Michele Bacciocchi, che insegna Scienza delle Costruzioni. Previsto inoltre un contributo di Bruno Briseghella, docente dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia.

L’appuntamento, dal titolo “Sviluppi attuali e recenti – esperienze nei ponti”, è in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 in via Consiglio dei Sessanta 99, a Dogana. È prevista la possibilità di seguire il seminario online.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri e architetti di San Marino, l’Ordine degli ingegneri della provincia di Rimini, l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Rimini.

Maggiori informazioni e modalità di iscrizione nell’area “eventi” del sito www.unirsm.sm, alla quale si accede dal banner grigio nella parte alta della homepage.