IL PRESIDENTE EUROPEO EFPM PHILIPPE HOUSIAUX A SAN MARINO PER LA GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY.

Nella particolare ricorrenza del 30° anniversario di Fondazione di European Fair Play Movement – EFPM (1994-2024) sarà presente a San Marino il Presidente EFPM Philippe Housiaux, in occasione della “ 7^edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma per il giorno Sabato 7 settembre 2024 ore 16presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si prepara all’accoglienza del gradito ospite, in vista ufficiale al CNSFP, che interverrà durante i vari momenti del ricco programma Giornata Mondiale Fair Play, che il Comitato sammarinese promuove e organizza dall’anno 2017.

Perché organizzare una Giornata Mondiale Fair Play?

– lo sport, quando viene praticato con fair play, aiuta a sviluppare una migliore comunità fatta di persone migliori, migliora l’istruzione e promuove pace e armonia.

– il fair play insegna valori come il rispetto, l’integrità, la solidarietà, la tolleranza, l’inclusione, la fraternità, la condivisione, lo scambio, nonché l’autocontrollo e l’autosviluppo.

– il fair play ha un impatto su concetti e questioni più ampie dello sport, tra cui l’integrità, l’uguaglianza e la pari opportunità, l’inclusione sociale e la disabilità, la razza e la parità di genere.

– il fair play combatte il baro, il doping, le partite truccate, le scommesse illegali, il gioco d’azzardo illegale, il riciclaggio di denaro sporco, le molestie e qualsiasi forma di violenza fisica e morale.